Новосибирский фотограф устроил фотосессию с полуобнажённой девушкой в военной части

Фотограф из Новосибирска Дмитрий Федосеев провёл две необычные фотосессии: он сделал снимки полуобнажённых моделей, которые позируют с оружием. Одна из съёмок прошла в Подмосковье на территории недействующей военной части, другая - в Новосибирске.
Сейчас Дмитрий живёт в Москве, а около двух недель назад он приезжал в Новосибирск. Для съёмок он заранее договорился с новосибирской моделью.
«Это чисто творческий проект, на нём, конечно, присутствуют обвес разных производителей, оружие разных производителей. <...> Всё равно это получается неотъемлемая уже часть современного оружия — какой-либо тюнинг. Как ни фотографируй, всё равно попадёт в кадр. Это был творческий проект, творческая задумка, я с моделью реализовывал свои какие-то фотожелания, фотопотребности. У неё были идеи, у меня были идеи — никакого заказчика не было», — рассказал Дмитрий.
Вторая съёмка проходила в Подмосковье — для этого Дмитрий с моделью уехал за 120–150 километров от Москвы.
«Там есть интересный объект, где тренируются разные структуры ведомственные. Пока там никого не было, мы быстро сфотографировались. Там раньше была часть, видимо, военная, и ныне недействующая», — рассказал Дмитрий
В мае НГС рассказывал о других фотографиях Дмитрия Федосеева, сделанных в той же тематике.
Дмитрий Федосеев давно увлекается оружием — в ноябре 2016 года НГС рассказывал о тематическом видеоканале Gun Gun Style на YouTube, который он запустил под псевдонимом Дмитрий Иванов.