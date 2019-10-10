Новосибирский фотограф устроил фотосессию с полуобнажённой девушкой в военной части

Фотограф из Новосибирска Дмитрий Федосеев провёл две необычные фотосессии: он сделал снимки полуобнажённых моделей, которые позируют с оружием. Одна из съёмок прошла в Подмосковье на территории недействующей военной части, другая - в Новосибирске.

Сейчас Дмитрий живёт в Москве, а около двух недель назад он приезжал в Новосибирск. Для съёмок он заранее договорился с новосибирской моделью.

«Это чисто творческий проект, на нём, конечно, присутствуют обвес разных производителей, оружие разных производителей. <...> Всё равно это получается неотъемлемая уже часть современного оружия — какой-либо тюнинг. Как ни фотографируй, всё равно попадёт в кадр. Это был творческий проект, творческая задумка, я с моделью реализовывал свои какие-то фотожелания, фотопотребности. У неё были идеи, у меня были идеи — никакого заказчика не было», — рассказал Дмитрий.