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Стиль и красота

Новосибирский фотограф устроил фотосессию с полуобнажённой девушкой в военной части

Ещё одну съёмку с  девушкой и оружием он провёл в Новосибирске

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Одна из девушек позировала с макетом&nbsp;карабина «Сайга МК-03» (слева), а другая — c макетом SR-1 (справа)

Одна из девушек позировала с макетом карабина «Сайга МК-03» (слева), а другая — c макетом SR-1 (справа)

Фотограф из Новосибирска Дмитрий Федосеев провёл две необычные фотосессии: он сделал снимки полуобнажённых моделей, которые позируют с оружием.  Одна из съёмок прошла в Подмосковье на территории недействующей военной части, другая - в Новосибирске.

Сейчас Дмитрий живёт в Москве, а около двух недель назад он приезжал в Новосибирск. Для съёмок он заранее договорился с новосибирской моделью.

«Это чисто творческий проект, на нём, конечно, присутствуют обвес разных производителей, оружие разных производителей. <...> Всё равно это получается неотъемлемая уже часть современного оружия — какой-либо тюнинг. Как ни фотографируй, всё равно попадёт в кадр. Это был творческий проект, творческая задумка, я с моделью реализовывал свои какие-то фотожелания, фотопотребности. У неё были идеи, у меня были идеи — никакого заказчика не было», — рассказал Дмитрий.

Во время съёмок в Новосибирске была тёплая погода — примерно +20 градусов

Во время съёмок в Новосибирске была тёплая погода — примерно +20 градусов

Съёмка была творческой инициативой Дмитрия Федосеева

Съёмка была творческой инициативой Дмитрия Федосеева

Модель для съёмки Дмитрий нашёл в Новосибирске

Модель для съёмки Дмитрий нашёл в Новосибирске

Вторая съёмка проходила в Подмосковье — для этого Дмитрий с моделью уехал за 120–150 километров от Москвы.

«Там есть интересный объект, где тренируются разные структуры ведомственные. Пока там никого не было, мы быстро сфотографировались. Там раньше была часть, видимо, военная, и ныне недействующая», — рассказал Дмитрий

В обеих съёмках Дмитрия принимали участие модели

В обеих съёмках Дмитрия принимали участие модели

На некоторых кадрах модель позирует в противогазе

На некоторых кадрах модель позирует в противогазе

Для съемок использовался военный дым — в отличие от дыма, который используют на праздниках, у него нет резкого запаха

Для съемок использовался военный дым — в отличие от дыма, который используют на праздниках, у него нет резкого запаха

Фотосессия прошла на территории недействующей части

Фотосессия прошла на территории недействующей части

Специального разрешения для съемок на территории не требовалось<br>

Специального разрешения для съемок на территории не требовалось

В мае НГС рассказывал о других фотографиях Дмитрия Федосеева, сделанных в той же тематике.

Дмитрий Федосеев давно увлекается оружием — в ноябре 2016 года НГС рассказывал о тематическом видеоканале Gun Gun Style на YouTube, который он запустил под псевдонимом Дмитрий Иванов.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    10 окт 2019 в 07:32

    Ерунда. Никакой идеи, кроме округлости булок, нет, а это пошло и затасканно. Анализ образа не позволяет ее ассоциировать ни с анимэшкой, ни с Никитой, ни с женой прапорщика. Полный диссонанс и бессмыслица.

    Фото пользователя
    10 окт 2019 в 07:24

    Что-то мне подсказывает, что участницы подобных мероприятий давно уже не девушки...

    алексус
    10 окт 2019 в 07:39

    А в казарму после отбоя девушке слабО зайти?)