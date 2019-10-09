Сдал назад и убил: водителя «Газели» отправили в колонию за гибель девушки на парковке магазина

Суд отправил водителя «Газели» в колонию-поселение за смертельное ДТП — приговор в законную силу ещё не вступил Фото: ГИБДД Новосибирска

Сегодня, 9 октября, в Новосибирске завершился суд над водителем грузовой «Газели», который сбил девушку возле магазина на Сибиряков-Гвардейцев: после ДТП пострадавшая умерла в больнице. Кировский районный суд Новосибирска приговорил водителя-экспедитора к реальному сроку. —Назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, — сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района. ДТП, из-за которого новосибирец оказался на скамье подсудимых, случилось утром 2 июля 2019 года на прилегающей территории у дома № 40 на улице Сибиряков-Гвардейцев.

— «Газель NEXT» двигалась задним ходом к погрузке-выгрузке товара на парковке и совершила наезд на девушку 1998 года рождения, которая впоследствии скончалась в больнице, — рассказывал в день смертельного ДТП инспектор группы пропаганды новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.

Согласно показаниям 24-летнего водителя «Газели», которые он дал ещё на стадии следствия, перед ДТП он посмотрел в зеркала и справа вдалеке увидел девушек. После этого мужчина стал смотреть только в левое стекло. Водитель ехал на маленькой скорости, когда почувствовал толчок и услышал крик. Остановившись, он увидел, что колесом переехал девушку, привели показания водителя-экспедитора в прокуратуре Кировского района Новосибирска. По данным прокуратуры, после ДТП водитель вызвал скорую помощь и пытался помочь пострадавшей, но сделать ничего не смог — травмы оказались слишком тяжёлыми. В прокуратуре района также добавили, что водитель «Газели» ранее не судим, у него положительные характеристики и маленький ребёнок. После гибели девушки он оказывал её матери материальную помощь: возместил затраты на погребение, а также частично компенсировал моральный вред, выплатив 220 тысяч рублей.