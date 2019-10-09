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Сдал назад и убил: водителя «Газели» отправили в колонию за гибель девушки на парковке магазина

«Газель» ехала задним ходом и раздавила пешехода

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Суд отправил водителя «Газели» в колонию-поселение за смертельное ДТП — приговор в законную силу ещё не вступил

Суд отправил водителя «Газели» в колонию-поселение за смертельное ДТП — приговор в законную силу ещё не вступил

Сегодня, 9 октября, в Новосибирске завершился суд над водителем грузовой «Газели», который сбил девушку возле магазина на Сибиряков-Гвардейцев: после ДТП пострадавшая умерла в больнице.

Кировский районный суд Новосибирска приговорил водителя-экспедитора к реальному сроку.

—Назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, — сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района.

ДТП, из-за которого новосибирец оказался на скамье подсудимых, случилось утром 2 июля 2019 года на прилегающей территории у дома № 40 на улице Сибиряков-Гвардейцев.

— «Газель NEXT» двигалась задним ходом к погрузке-выгрузке товара на парковке и совершила наезд на девушку 1998 года рождения, которая впоследствии скончалась в больнице, — рассказывал в день смертельного ДТП инспектор группы пропаганды новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.

Согласно показаниям 24-летнего водителя «Газели», которые он дал ещё на стадии следствия, перед ДТП он посмотрел в зеркала и справа вдалеке увидел девушек. После этого мужчина стал смотреть только в левое стекло. Водитель ехал на маленькой скорости, когда почувствовал толчок и услышал крик. Остановившись, он увидел, что колесом переехал девушку, привели показания водителя-экспедитора в прокуратуре Кировского района Новосибирска. 

По данным прокуратуры, после ДТП водитель вызвал скорую помощь и пытался помочь пострадавшей, но сделать ничего не смог — травмы оказались слишком тяжёлыми.

В прокуратуре района также добавили, что водитель «Газели» ранее не судим, у него положительные характеристики и маленький ребёнок. После гибели девушки он оказывал её матери материальную помощь: возместил затраты на погребение, а также частично компенсировал моральный вред, выплатив 220 тысяч рублей. 

Кировский районный суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке. Он признал водителя грузовика виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» и приговорил его к сроку в колонии-поселении, а также запретил садиться за руль в течение 2 лет 6 месяцев. Кроме того, осуждённый должен будет выплатить матери погибшей оставшуюся часть компенсации морального вреда — 280 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Кировского района.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    9 окт 2019 в 17:10

    Сейчас нам троли будут про свое сокровенное.
    Об их неудовлетворенных попытках показать нам что-то по скайпу, за такое же наказание.

    9 окт 2019 в 17:13

    Одни под ветками гибнут, другие под Газелями. Надо сразу как родился - помещать в матрицу. Там безопасно и питательный раствор подается. И музыку можно слушать беспрепятственно.
    А в этом мире столько опасностей.....

    9 окт 2019 в 17:12

    ага, писюн по скайпу дороже стоит))))