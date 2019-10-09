На площади Маркса собрали большой павильон из 4 киосков и начали готовить там китайскую еду

Рядом с ГУМом на площади Маркса в левобережье Новосибирска начала работать закусочная Time Wok. Раньше на главной площади Ленинского района торговали в основном шаурмой и мантами.
Time Wok открылась в конце прошлой недели и пока работает в тестовом режиме. Павильон занял место в переулке точек уличной еды, который возник между ГУМом и торговым центром «Сан Сити» уже больше 10 лет назад. Помещение закусочной было собрано из четырех стандартных павильонов, часть из которых взяли здесь же на площади Карла Маркса. Их просто стянули вместе, приварили к друг другу, а потом сломали разделяющие их стены и обшили снаружи.
Большую часть павильона занимает открытая кухня. Заведение работает в основном навынос, но внутри есть несколько табуретов, расставленных вдоль узкого стола и широкого окна-витрины.
Сейчас в Time Wok можно заказать больше десяти видов лапши и риса с добавками, приготовленных в воке, и несколько видов роллов. В дальнейшем заведение планирует расширять меню.
Как рассказал корреспонденту НГС совладелец заведения Кирилл Романов, Time Wok — проект предпринимателей, которые до этого занимались преимущественно торговлей.
«Нам самим нравится паназиатская кухня, но в Новосибирске её почти нет в таком уличном формате. И мы решили попробовать сделать заведение, где можно будет заказать не только рис или лапшу в воке, но также супы и закуски», — говорит Романов.
Если дела у павильона на Маркса пойдут хорошо, владельцы намерены развернуть в городе целую сеть таких точек.
По данным 2ГИС, на площади Карла Маркса сейчас работает больше 30 точек уличной еды (в 2ГИС их называют киосками фастфудной продукции). В подавляющем большинстве они предлагают шаурму, однако тут есть и блинная, и даже открывшийся недавно павильон с «новозеландскими пирогами». Блюда паназиатской кухни в подобном уличном формате в Новосибирске предлагает сеть «Суши Make». Одна из её точек также работает на Маркса, но расположена в ТЦ на фуд-корте.