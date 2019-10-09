На площади Маркса собрали большой павильон из 4 киосков и начали готовить там китайскую еду

Порция лапши или риса, обжаренных в воке с мясом и овощами, стоит 149 рублей Фото: Стас Соколов / НГС

Рядом с ГУМом на площади Маркса в левобережье Новосибирска начала работать закусочная Time Wok. Раньше на главной площади Ленинского района торговали в основном шаурмой и мантами.

Time Wok открылась в конце прошлой недели и пока работает в тестовом режиме. Павильон занял место в переулке точек уличной еды, который возник между ГУМом и торговым центром «Сан Сити» уже больше 10 лет назад. Помещение закусочной было собрано из четырех стандартных павильонов, часть из которых взяли здесь же на площади Карла Маркса. Их просто стянули вместе, приварили к друг другу, а потом сломали разделяющие их стены и обшили снаружи.



Заведение работает пока в тестовом режиме Фото: Стас Соколов / НГС

Большую часть павильона занимает открытая кухня. Заведение работает в основном навынос, но внутри есть несколько табуретов, расставленных вдоль узкого стола и широкого окна-витрины. Сейчас в Time Wok можно заказать больше десяти видов лапши и риса с добавками, приготовленных в воке, и несколько видов роллов. В дальнейшем заведение планирует расширять меню.

Как рассказал корреспонденту НГС совладелец заведения Кирилл Романов, Time Wok — проект предпринимателей, которые до этого занимались преимущественно торговлей.



Заведение появилось на «переулке уличной еды», созданном из павильонов, поставленных в два ряда между торговыми центрами ГУМ и «Сан Сити» Фото: Стас Соколов / НГС