«В любой момент жизнь была под угрозой»: хирург спас пациентку с весом в 132 килограмма

— Пациентка обратилась с болями в области пупка и над пупком. Два года назад ей делали грыжу, но так как у неё на руках была больная мать — она не могла соблюдать режим, мать нужно было перекладывать. У неё произошёл рецидив, и грыжа вывалилась вновь. Случай получился нестандартный — на стыке двух специальностей. Пациентка страдает избыточным весом — генетическая особенность в том, что у неё отвис фартук (кожа живота с жиром. — Прим.ред. ). <...> И пациентка была сложна, как в выполнении грыжесечения, так и ещё свисающих этих бесформенных тканей, — рассказал корреспонденту НГС пластический хирург Вадим Зотов.

Новосибирский хирург Вадим Зотов спас в частной клинике 62-летнюю жительницу Новосибирска с экстремальным весом — у женщины на животе образовалась опасная грыжа.

Сибирячке ставили и другие диагнозы — сахарный диабет и гипертоническую болезнь. А появившаяся на животе грыжа в последнее время начала очень сильно болеть.



— Она уже не вправлялась — всё заклинило. Некроза не было, но это могло произойти в ближайшее время. В любой момент могло развиться угрожающее жизни состояние. Нужно было что-то решать. <...> Сильно много срезать было опасно. Это не косметическая, а лечебная операция, и она не направлена на снижение веса. <…> Обычно делается в пределах 15 килограмм — но это два ведра жира, потому что он легче намного воды, — добавил врач.



Операция в клинике UMG длилась 3,5 часа и завершилась успешно. Сегодня пациентка уже спокойно ходит по клинике.



После операции сибирячка весит 115 килограмм, но по словам врачей, после выписки и как спадут отёки её вес станет ещё меньше — около 100 килограмм.



Три дня назад НГС рассказал историю хирурга Павла Усанина, который недавно вернулся из полевого госпиталя в Йемене. Вместе с коллегами из международной организации «Врачи без границ» он спас десятки людей, пострадавших из-за военных конфликтов.