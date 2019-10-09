Темы

СЕЙЧАС +11°С
Пробки 6/10
usd 64.87
eur 71.24

Все новости

Все новости
Здоровье

«В любой момент жизнь была под угрозой»: хирург спас пациентку с весом в 132 килограмма

Сибирячка могла умереть из-за большой грыжи на животе

Поделиться

2 076
15 Обсудить
Врачу пришлось убрать 17 килограмм жира и кожи

Врачу пришлось убрать 17 килограмм жира и кожи

Новосибирский хирург Вадим Зотов спас в частной клинике 62-летнюю жительницу Новосибирска с экстремальным весом — у женщины на животе образовалась опасная грыжа.

— Пациентка обратилась с болями в области пупка и над пупком. Два года назад ей делали грыжу, но так как у неё на руках была больная мать — она не могла соблюдать режим, мать нужно было перекладывать. У неё произошёл рецидив, и грыжа вывалилась вновь. Случай получился нестандартный — на стыке двух специальностей. Пациентка страдает избыточным весом — генетическая особенность в том, что у неё отвис фартук (кожа живота с жиром. — Прим.ред.). <...> И пациентка была сложна, как в выполнении грыжесечения, так и ещё свисающих этих бесформенных тканей, — рассказал корреспонденту НГС пластический хирург Вадим Зотов.

Сибирячке ставили и другие диагнозы — сахарный диабет и гипертоническую болезнь. А появившаяся на животе грыжа в последнее время начала очень сильно болеть.

— Она уже не вправлялась — всё заклинило. Некроза не было, но это могло произойти в ближайшее время. В любой момент могло развиться угрожающее жизни состояние. Нужно было что-то решать. <...> Сильно много срезать было опасно. Это не косметическая, а лечебная операция, и она не направлена на снижение веса. <…> Обычно делается в пределах 15 килограмм — но это два ведра жира, потому что он легче намного воды, — добавил врач.

Операция в клинике UMG длилась 3,5 часа и завершилась успешно. Сегодня пациентка уже спокойно ходит по клинике.

После операции сибирячка весит 115 килограмм, но по словам врачей, после выписки и как спадут отёки её вес станет ещё меньше — около 100 килограмм.

Три дня назад НГС рассказал историю хирурга Павла Усанина, который недавно вернулся из полевого госпиталя в Йемене. Вместе с коллегами из международной организации «Врачи без границ» он спас десятки людей, пострадавших из-за военных конфликтов.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

операцияэкстремальный вес

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (15)

    Фото пользователя
    9 окт 2019 в 17:45

    Это же как нужно жрать, чтобы довести себя до такого состояния.
    *Пошла выкину майонез свой любюмый*

    Худой
    9 окт 2019 в 17:56

    Хаха. )
    Все "солнечные" отписались? )

    с богаткова
    9 окт 2019 в 17:43

    Ничего себе...132 кг...достаточно было не есть много....и похудела бы без операции...