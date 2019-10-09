Жителей Ленинского района позвали в суд после протестов из-за песчаного карьера рядом с домами

— После того как жители влезли в процесс по этим основаниям, окружной суд отменил решение предыдущей инстанции. Плюс учёные подтвердили факт того, что в том месте растут краснокнижные растения. Если они сейчас туда заходят, мы идём в Следственный комитет и просим возбудить уголовные дела. Отказ «Старице» мотивирован тем, что испрашиваемый участок расположен за границами лицензии на пользование недрами, — рассказал Сергей Кузьмин.

Как сообщил корреспонденту НГС местный житель Сергей Кузьмин, суд отменил два предыдущих решения апелляционных судов, которые вставали на сторону «Старицы». Резолютивная часть решения опубликована на сайте арбитражного суда.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа встал на сторону жителей микрорайона Балластный карьер в Ленинском районе Новосибирска — неподалёку от их домов планируют добывать песок.

Теперь, как следует из резолютивной части решения, дело будет снова передано в 7-й арбитражный суд на новое рассмотрение. Своё решение кассация мотивировала тем, что областной арбитраж не привлёк к процессу местных жителей, чьи дома находятся поблизости от места будущего карьера.

— Между тем вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии влияния на права и законные интересы [местной жительницы] решения суда, обязавшего департамент предварительно согласовать «Старице» предоставление <...> земельного участка и утвердить схему его расположения, является преждевременным, так как сделан без исследования и оценки доказательств, — подчеркивается в выводах арбитражного суда 3-й инстанции.

Таким образом, решение арбитражного суда 1-й инстанции признано незаконным — арбитраж Западно-Сибирского округа обязал суд исправить все недостатки и принять законное и обоснованное решение.

Генеральный директор ООО «Старица» Константин Хоруженко отказался комментировать корреспонденту НГС решение кассационного суда: «Почитайте сами это постановление. Люди много о чём фантазируют: и о подземных реках, и о плывунах, и о миллионах тонн подземной воды. Изучите сами вопрос, я не хочу быть переводчиком».

