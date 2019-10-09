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В Новосибирском зоопарке поселились редкий хищник с Мадагаскара и кошки, которых в России больше нет

Новых животных привезли из Великобритании, Чехии и Прибалтики

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Фосса относится к уязвимым видам

Фосса относится к уязвимым видам

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило пополнил свою коллекцию животных: в нём поселились пугливые ржаво-рыжие кошки, фосса, мунтжаки и тупайи.

— В рамках программ обмена, международных программ по сохранению редких видов Новосибирский зоопарк получил животных, которых раньше в его коллекции не было, — рассказали в зоопарке имени Р.А. Шило.

В частности, работники зоопарка сообщили, что из Великобритании в Новосибирск привезли самку фоссы — это хищник из семейства мадагаскарских виверр, который относится к уязвимым видам.

— В названии семейства имеется указание на ареал: фосса — эндемик Мадагаскара, самый крупный хищник этого острова. Во внешнем облике животного есть кошачьи черты, — передали в зоопарке, уточнив, что увидеть животное можно в тёплом вольере на втором этаже павильона «Тропический мир».

Самку фоссы привезли из Великобритании&nbsp;&nbsp;

Самку фоссы привезли из Великобритании  

Также зоопарк получил из Великобритании пару ржаво-рыжих кошек, которых ещё называют кошками рубигиноза, или ржавыми кошками.

—Ржавая кошка — самая маленькая дикая кошка Азии. Вес взрослой особи не превышает 1,5–1,6 кг. Обитает в Индии и Шри-Ланке, — рассказали работники зоопарка.

По их словам, этих животных относят к уязвимым видам, в других зоопарках России таких кошек нет и никогда не было.

«Наш зоопарк сейчас единственный в России, где представлены ржавые кошки. Мы тщательно готовились к их получению. Они довольно сложны в содержании, пугливы, но зоопарк постарался создать для них все условия, — цитируют в зоопарке его директора Андрея Шило.

Он уточнил, что посетители уже могут посмотреть на этих маленьких хищников — их разместили в павильоне «Ночной мир».

Коллекция копытных в зоопарке тоже пополнилась новым видом. Из Каунасского зоопарка в Литве в Новосибирск приехали две самки мунтжаков — это небольшие олени, которые обитают в восточной и южной Азии, пояснили сотрудники Новосибирского зоопарка. Сейчас ведутся переговоры по получению самца.

Также в Новосибирском зоопарке теперь есть мунтжаки&nbsp;&nbsp;

Также в Новосибирском зоопарке теперь есть мунтжаки  

— Ещё из поступлений стоит отметить тупайю. Пару этих животных Новосибирский зоопарк получил из зоопарка города Йиглава (Чехия). В странах Юго-Восточной Азии тупайи воспринимаются городскими жителями, так же как у нас белки: не боятся соседства с человеком, умеют извлекать из этого выгоду, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Летом сотрудники зоопарка сообщили о том, что получили из Чехии самца желтощёкого хохлатого гиббона. Теперь у него есть пара — самку привезли из словацкого города Бойнице, уточнили сотрудники зоопарка. Этот вид гиббонов считается вымирающим. Природная популяция сокращается из-за охоты и разрушения человеком среды обитания желтощёких хохлатых гиббонов. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Честная Правда
    9 окт 2019 в 15:39

    НГС пишите больше про зоопарк . Хоть капля спокойствия и позитива на фоне сплошного новостного негатива , при чем по всем инф каналам . Лично я устаю уже от этого негатива . То судьба завода Чкаловского подвешена , то бунт на хилках , то фсб отчитывается о разоблачении финансовых схем террористов в 9-ти регионах , в общем один негатив ...даже день рождения ВВП и его довольное лицо в Тыве смотрится как то не весело на фоне всего прочего и палке в его руках видится другое применение.....уж лучше пишите про зоопарк и почаще !

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    9 окт 2019 в 15:36

    НГС, вы бы написали статью о том, как мишки поживают которых в гараже содержат. Тут недавно читал, что Запашный на хозяев дрессировщиков бочку катит. Вроде как они и не пытаются пристраивать животных, а манипулируют ими чтобы вызвать жалость и получить денег на их "содержание". Сделайте репортаж на эту тему. Помнится многие читатели откликнулись чтобы помочь им в еде и оплатить долги по электроэнергии. Как сейчас их дела?

    9 окт 2019 в 15:33

    Не зря что ли медведей и котов налево и на право раздавали? Хорошо.