В Новосибирском зоопарке поселились редкий хищник с Мадагаскара и кошки, которых в России больше нет

Фосса относится к уязвимым видам Фото: Е. Черненко / vk.com/novosibirsk_zoo

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило пополнил свою коллекцию животных: в нём поселились пугливые ржаво-рыжие кошки, фосса, мунтжаки и тупайи.

— В рамках программ обмена, международных программ по сохранению редких видов Новосибирский зоопарк получил животных, которых раньше в его коллекции не было, — рассказали в зоопарке имени Р.А. Шило.

В частности, работники зоопарка сообщили, что из Великобритании в Новосибирск привезли самку фоссы — это хищник из семейства мадагаскарских виверр, который относится к уязвимым видам.



— В названии семейства имеется указание на ареал: фосса — эндемик Мадагаскара, самый крупный хищник этого острова. Во внешнем облике животного есть кошачьи черты, — передали в зоопарке, уточнив, что увидеть животное можно в тёплом вольере на втором этаже павильона «Тропический мир».

Самку фоссы привезли из Великобритании Фото: Е. Черненко / vk.com/novosibirsk_zoo

Также зоопарк получил из Великобритании пару ржаво-рыжих кошек, которых ещё называют кошками рубигиноза, или ржавыми кошками.

—Ржавая кошка — самая маленькая дикая кошка Азии. Вес взрослой особи не превышает 1,5–1,6 кг. Обитает в Индии и Шри-Ланке, — рассказали работники зоопарка.

По их словам, этих животных относят к уязвимым видам, в других зоопарках России таких кошек нет и никогда не было.

«Наш зоопарк сейчас единственный в России, где представлены ржавые кошки. Мы тщательно готовились к их получению. Они довольно сложны в содержании, пугливы, но зоопарк постарался создать для них все условия, — цитируют в зоопарке его директора Андрея Шило.

Он уточнил, что посетители уже могут посмотреть на этих маленьких хищников — их разместили в павильоне «Ночной мир».



Коллекция копытных в зоопарке тоже пополнилась новым видом. Из Каунасского зоопарка в Литве в Новосибирск приехали две самки мунтжаков — это небольшие олени, которые обитают в восточной и южной Азии, пояснили сотрудники Новосибирского зоопарка. Сейчас ведутся переговоры по получению самца.



Также в Новосибирском зоопарке теперь есть мунтжаки Фото: Е. Черненко / vk.com/novosibirsk_zoo