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Владельцы участка на Красном проспекте остановили рабочих, которые приехали строить дорогу

На место вызвали полицию

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Дорогу к новостройке начали делать сегодня с утра

Дорогу к новостройке начали делать сегодня с утра

Во вторник, 9 октября, владельцы участка рядом со строящимся зданием на Красном проспекте, 163/6 в Заельцовском районе Новосибирска вызвали полицию, чтобы помешать строительству дороги к новостройке. 

«У нас есть дом построенный — уже всё готово, осталось только сделать к нему проезд заасфальтированный. Мэрия сказала — можно проезжать по дороге, есть постановление, что проезд разрешён. В итоге мы заехали, КАМАЗ асфальта завезли. Начали делать небольшой участок — буквально метров 30. <...> Представители участка, которые тут находятся, приехали, полицию вызвали», — рассказал корреспонденту НГС юрист строительной компании «Промтех» Антон Кальман.

Другой юрист компании Антон Бухалин пояснил, что уже несколько раз переносился срок сдачи из-за того, что к дому не могли проложить дорогу.

На место приехали 4 машины полиции — полицейские не вмешиваются в конфликт, но остаются на месте.

«С учётом того, что конфликт назревает, там очень много народа находится, полиция здесь остаётся», — сказал Антон Кальман.

В «Промтехе» утверждают, что мэрия наложила на спорный участок сервитут, то есть разрешила ограниченно использовать чужой участок, и дорогу к дому на Красном проспекте, 163/6 строить можно

В «Промтехе» утверждают, что мэрия наложила на спорный участок сервитут, то есть разрешила ограниченно использовать чужой участок, и дорогу к дому на Красном проспекте, 163/6 строить можно

Корреспонденты НГС выясняют подробности конфликта у Красного проспекта, 163/6. 

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    9 окт 2019 в 14:15

    Ща тамерланчег подкатит, всё решит

    Фото пользователя
    9 окт 2019 в 14:17

    И для чего нам знать о корпоративных спорах?

    Честная Правда
    9 окт 2019 в 14:18

    МЕХИКО, 9 октября. /ТАСС/. Хорхе Эскандон, глава администрации муниципалитета Лас-Маргаритас в штате Чьяпас на юге Мексики, во вторник пострадал в столкновении с местными жителями. Крестьяне привязали чиновника веревкой к пикапу и проволокли по нескольким улицам, пока их не остановили сотрудники полиции.

    Об этом сообщила радиостанция MVS Noticias.

    Поводом для конфликта послужило недовольство граждан работой главы муниципалитета. Известно, что он обещал им построить дорогу, но так и не сделал этого, несмотря на многочисленные просьбы. В ходе столкновений с полицией в районе Лас-Маргаритас пострадали как минимум 11 человек, еще около 30 крестьян были задержаны.

    Эскандон получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности