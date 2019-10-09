Владельцы участка на Красном проспекте остановили рабочих, которые приехали строить дорогу

Во вторник, 9 октября, владельцы участка рядом со строящимся зданием на Красном проспекте, 163/6 в Заельцовском районе Новосибирска вызвали полицию, чтобы помешать строительству дороги к новостройке.

«У нас есть дом построенный — уже всё готово, осталось только сделать к нему проезд заасфальтированный. Мэрия сказала — можно проезжать по дороге, есть постановление, что проезд разрешён. В итоге мы заехали, КАМАЗ асфальта завезли. Начали делать небольшой участок — буквально метров 30. <...> Представители участка, которые тут находятся, приехали, полицию вызвали», — рассказал корреспонденту НГС юрист строительной компании «Промтех» Антон Кальман.