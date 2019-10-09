Владельцы участка на Красном проспекте остановили рабочих, которые приехали строить дорогу

Во вторник, 9 октября, владельцы участка рядом со строящимся зданием на Красном проспекте, 163/6 в Заельцовском районе Новосибирска вызвали полицию, чтобы помешать строительству дороги к новостройке.
«У нас есть дом построенный — уже всё готово, осталось только сделать к нему проезд заасфальтированный. Мэрия сказала — можно проезжать по дороге, есть постановление, что проезд разрешён. В итоге мы заехали, КАМАЗ асфальта завезли. Начали делать небольшой участок — буквально метров 30. <...> Представители участка, которые тут находятся, приехали, полицию вызвали», — рассказал корреспонденту НГС юрист строительной компании «Промтех» Антон Кальман.
Другой юрист компании Антон Бухалин пояснил, что уже несколько раз переносился срок сдачи из-за того, что к дому не могли проложить дорогу.
На место приехали 4 машины полиции — полицейские не вмешиваются в конфликт, но остаются на месте.
«С учётом того, что конфликт назревает, там очень много народа находится, полиция здесь остаётся», — сказал Антон Кальман.
Корреспонденты НГС выясняют подробности конфликта у Красного проспекта, 163/6.