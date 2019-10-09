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Из Бердского залива достали привязанный к лодке труп рыбака

Тело нашли в 150 метрах от берега в районе Речкуновки

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Привязанное к лодке тело нашли в заливе

Привязанное к лодке тело нашли в заливе

Спасатели достали из Бердского залива под Новосибирском мёртвого мужчину, привязанного к лодке.

Во вторник, 8 октября, в Бердский поисково-спасательный отряд обратились полицейские, которые попросили достать рыбака из воды рядом с посёлком Речкуновка. Спасатели выехали на место в седьмом часу вечера, рассказали корреспонденту НГС в Бердском поисково-спасательном отряде.

В отряде уточнили, что труп нашли в 150 метрах от берега — руки мёртвого мужчины были привязаны к лодке, при этом тело находилось в воде.

«Каким образом он там оказался? Может, выпал и не смог забраться обратно в лодку, потому что и холодная вода, и, может, сил не хватило. И в итоге он <…> сам себя привязал, чтобы, видимо, его не унесло или он не утонул, чтобы его там не искали на дне», — предположили в Бердском поисково-спасательном отряде.

В отряде добавили, что спасатели достали тело из воды, привезли его на базу и передали полицейским. При этом возраст умершего рыбака в поисково-спасательном отряде уточнить не смогли.

Ранее водолазы вытащили из Оби в Кировском районе Новосибирска труп мужчины и передали его полицейским, в том числе для того, чтобы установить личность погибшего.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    9 окт 2019 в 14:11

    ага, сил забраться нет, а подумать о будущих похоронах и привязаться силы нашлись, отупел служивый вкрай)))

    Фото пользователя
    9 окт 2019 в 14:10

    Сам себя привязал и утонул%) ну и на нож ещё 10 раз упал

    Фото пользователя
    9 окт 2019 в 14:13

    какое-то глупое предположение: выбраться из воды (забраться в лодку) не смог, а привязать себя к лодке за руки смог. верх гениальности и отсутствие логики.