9 октября среда
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 64.87
eur 71.24

Темы

СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 64.87
eur 71.24

Все новости

Все новости
Страна и мир

Новосибирцы в странных костюмах снялись в итальянском аналоге телешоу «Большие гонки»

Российские команды впервые за 5 лет появились в популярной европейской передаче

Поделиться

628
4 Обсудить
В конце августа итальянский телеканал объявил кастинг среди российских спортсменов и блогеров

В конце августа итальянский телеканал объявил кастинг среди российских спортсменов и блогеров

12 новосибирцев вернулись со съёмок телешоу «Евроигры» — после многолетнего перерыва российские команды вновь стали участниками популярных соревнований Intervilles. До 2014 года российскую адаптацию шоу транслировали на Первом канале под названием «Большие гонки».

В этом году организаторы решили собрать 5 команд из России — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сочи и Екатеринбурга.

— Итальянцы устроили кастинг и обратились в спортивные организации, что нужна команда из 12 человек. Насколько я знаю, заявок было более 40. Итальянская сторона оплачивала всё: перелёт, визы, проживание. Мы летели в Рим, но съёмки были в пригороде, в коммуне Помеция — тут же промзона, ходят грузовики, тут же гуляют овцы, а в поле стоит стадион, где шли съёмки. Снимала шоу компания Cinecittà World — они круче, чем наш Первый канал. Они производят шоу на мировом уровне, — рассказала корреспонденту НГС капитан новосибирской команды Дарья Мануйленкова.

Стадион в пригороде Рима, где шли съёмки, напоминает дворец из диснеевских мультфильмов

Стадион в пригороде Рима, где шли съёмки, напоминает дворец из диснеевских мультфильмов

— Конкурсы там построены так, что ты должен быть спортивный, но в то же время и нет. Все соревнования проходят в костюмах, которые шьют для каждого участника. Соревнованиях для всех разные. Например, в Сочи в лабиринте были [соревнования] с завязанными глазами, а мы были гномами, которые бежали на коленях, связанные друг с другом. В команде были и профессиональные спортсмены — хоккеисты, гимнаст,  девушка, которая занимается гребным слалом и борется за олимпийскую лицензию, кроссфитеры и люди, которые не занимались раньше спортом, в том числе блогеры. Как мы после поняли, продюсеры выбирали в команду самого старшего и самого молодого, высокого и низкого, — объяснила Дарья Мануйленкова.

Для каждого соревнования организаторы сшили костюмы&nbsp;

Для каждого соревнования организаторы сшили костюмы 

Как рассказывают участники, в соревнованиях нужно было не столько показать свою физическую подготовку, сколько устроить шоу. Организаторы продумали конкурсы для каждой национальной команды — российская команда строила космическую ракету. Новосибирцы не прошли в финал — из всех российских команд это получилось только у команды из Санкт-Петербурга. Выпуск шоу с сибиряками покажут на итальянском канале 17 октября.

Сибиряки не часто попадают на съёмки зарубежных проектов, но часто становятся участниками российских телешоу. В конце сентября мама известной новосибирской четверни рассказала Андрею Малахову о том, как многодетным семьям трудно добиться положенных им льгот.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

реалити-шоуТВИталия

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Фото пользователя
    9 окт 2019 в 14:47

    Мне кажется они затупили.

    Фото пользователя
    9 окт 2019 в 14:37

    Самые что ни на есть бездельники.

    Точняк (дворник чопа)
    9 окт 2019 в 14:53

    Наш Чоп составит им конкуренцию. Наша команда ЧОП-Tеam дружна и хладнокровно уточтожает соперников.