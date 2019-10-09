Новосибирцы в странных костюмах снялись в итальянском аналоге телешоу «Большие гонки»

12 новосибирцев вернулись со съёмок телешоу «Евроигры» — после многолетнего перерыва российские команды вновь стали участниками популярных соревнований Intervilles. До 2014 года российскую адаптацию шоу транслировали на Первом канале под названием «Большие гонки».
В этом году организаторы решили собрать 5 команд из России — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сочи и Екатеринбурга.
— Итальянцы устроили кастинг и обратились в спортивные организации, что нужна команда из 12 человек. Насколько я знаю, заявок было более 40. Итальянская сторона оплачивала всё: перелёт, визы, проживание. Мы летели в Рим, но съёмки были в пригороде, в коммуне Помеция — тут же промзона, ходят грузовики, тут же гуляют овцы, а в поле стоит стадион, где шли съёмки. Снимала шоу компания Cinecittà World — они круче, чем наш Первый канал. Они производят шоу на мировом уровне, — рассказала корреспонденту НГС капитан новосибирской команды Дарья Мануйленкова.
— Конкурсы там построены так, что ты должен быть спортивный, но в то же время и нет. Все соревнования проходят в костюмах, которые шьют для каждого участника. Соревнованиях для всех разные. Например, в Сочи в лабиринте были [соревнования] с завязанными глазами, а мы были гномами, которые бежали на коленях, связанные друг с другом. В команде были и профессиональные спортсмены — хоккеисты, гимнаст, девушка, которая занимается гребным слалом и борется за олимпийскую лицензию, кроссфитеры и люди, которые не занимались раньше спортом, в том числе блогеры. Как мы после поняли, продюсеры выбирали в команду самого старшего и самого молодого, высокого и низкого, — объяснила Дарья Мануйленкова.
Как рассказывают участники, в соревнованиях нужно было не столько показать свою физическую подготовку, сколько устроить шоу. Организаторы продумали конкурсы для каждой национальной команды — российская команда строила космическую ракету. Новосибирцы не прошли в финал — из всех российских команд это получилось только у команды из Санкт-Петербурга. Выпуск шоу с сибиряками покажут на итальянском канале 17 октября.
Сибиряки не часто попадают на съёмки зарубежных проектов, но часто становятся участниками российских телешоу. В конце сентября мама известной новосибирской четверни рассказала Андрею Малахову о том, как многодетным семьям трудно добиться положенных им льгот.