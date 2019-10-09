Новосибирцы в странных костюмах снялись в итальянском аналоге телешоу «Большие гонки»

12 новосибирцев вернулись со съёмок телешоу «Евроигры» — после многолетнего перерыва российские команды вновь стали участниками популярных соревнований Intervilles. До 2014 года российскую адаптацию шоу транслировали на Первом канале под названием «Большие гонки».



В этом году организаторы решили собрать 5 команд из России — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сочи и Екатеринбурга.

— Итальянцы устроили кастинг и обратились в спортивные организации, что нужна команда из 12 человек. Насколько я знаю, заявок было более 40. Итальянская сторона оплачивала всё: перелёт, визы, проживание. Мы летели в Рим, но съёмки были в пригороде, в коммуне Помеция — тут же промзона, ходят грузовики, тут же гуляют овцы, а в поле стоит стадион, где шли съёмки. Снимала шоу компания Cinecittà World — они круче, чем наш Первый канал. Они производят шоу на мировом уровне, — рассказала корреспонденту НГС капитан новосибирской команды Дарья Мануйленкова.