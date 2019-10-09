Восстание машин: гироскутер на зарядке вспыхнул в квартире с двумя школьницами

Спасатели потушили пожар в квартире высотки на улице Плахотного — накануне, 8 октября, в квартире на пятом этаже дома загорелся гироскутер, который стоял на зарядке.
«На месте находилась девочка, 8 лет, и к ней пришла в гости подружка. Родители были на работе. Гироскутер был на зарядке», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожарных вызвал председатель управляющей компании — дым из квартиры заметили на видеокамерах, которые стоят во дворе.
«Девочки в этот момент уже выбежали», — уточнили в МЧС.
Информация о пожаре поступила в 14:27. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из квартиры на пятом этаже шел дым. К этому времени из дома эвакуировались 20 человек.
«Спасателям потребовалось 15 минут, чтобы ликвидировать открытое горение. Площадь горения составила полметра — гироскутер уничтожен полностью огнём. На тушение привлекались 12 человек, 4 единицы техники», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Причина возгорания — короткое замыкание в гироскутере.
В сентябре 2016 года гироскутер стал причиной пожара в Заельцовском районе — тогда он взорвался на балконе.