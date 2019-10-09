Восстание машин: гироскутер на зарядке вспыхнул в квартире с двумя школьницами

Спасатели потушили пожар в квартире высотки на улице Плахотного — накануне, 8 октября, в квартире на пятом этаже дома загорелся гироскутер, который стоял на зарядке.

«На месте находилась девочка, 8 лет, и к ней пришла в гости подружка. Родители были на работе. Гироскутер был на зарядке», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.



Пожарных вызвал председатель управляющей компании — дым из квартиры заметили на видеокамерах, которые стоят во дворе.

«Девочки в этот момент уже выбежали», — уточнили в МЧС.

