Рубрики
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 3/10
usd 64.87
eur 71.24

Темы

СЕЙЧАС +12°С
Пробки 3/10
usd 64.87
eur 71.24

Все новости

Все новости
Происшествия

Восстание машин: гироскутер на зарядке вспыхнул в квартире с двумя школьницами

Пожар вовремя заметил представитель управляющей компании и вызвал пожарных

Поделиться

1 417
8 Обсудить
Гироскутер полностью сгорел&nbsp;

Гироскутер полностью сгорел 

Спасатели потушили пожар в квартире высотки на улице Плахотного — накануне, 8 октября, в квартире на пятом этаже дома загорелся гироскутер, который стоял на зарядке.

«На месте находилась девочка, 8 лет, и к ней пришла в гости подружка. Родители были на работе. Гироскутер был на зарядке», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарных вызвал председатель управляющей компании — дым из квартиры заметили на видеокамерах, которые стоят во дворе. 

«Девочки в этот момент уже выбежали», — уточнили в МЧС.

Информация о пожаре поступила в 14:27. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из квартиры на пятом этаже шел дым. К этому времени из дома эвакуировались 20 человек.

«Спасателям потребовалось 15 минут, чтобы ликвидировать открытое горение. Площадь горения составила полметра — гироскутер уничтожен полностью огнём. На тушение привлекались 12 человек, 4 единицы техники», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Причина возгорания — короткое замыкание в гироскутере.

В сентябре 2016 года гироскутер стал причиной пожара  в Заельцовском районе — тогда он взорвался на балконе.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

гироскутерпожар

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    9 окт 2019 в 12:08

    Восстание машин? Через суицид?

    Фото пользователя
    9 окт 2019 в 12:13

    что такое гироскутер?

    9 окт 2019 в 12:13

    "Вовремя" слитно пишется. Позорище.