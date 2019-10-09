В НИИТО назначили нового директора

В Новосибирском научно-исследовательском институте травмотологии и ортопедии имени Цивьяна (НИИТО) назначили нового директора — им стал Андрей Корыткин, который раньше работал в Приволжском федеральном исследовательском медицинском университете.
Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в канцелярии НИИТО. С февраля 2018 года и.о. директора НИИТО была Ирина Кирилова.
Справка: Андрей Корыткин — завотделением, кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед высшей категории. Основная сфера его деятельности — реконструктивная хирургия и эндопротезирование тазобедренного сустава. Андрей Корыткин обучался и проходил стажировку в ведущих клиниках США, Бельгии, Франции, Германии, Польши, Англии и России. Автор десяти патентов на изобретения и 25 публикаций. Является постоянным участником съездов и конгрессов по травмотологии и ортопедии.
Кроме того известно, что новый глава НИИТО — действительный член Американской Ассоциации ортопедических хирургов (AAOS), действительный член международного общества ортопедов-травматологов (SICOT), член русского общества тазобедренного сустава.
В 2016 году Корыткин приезжал в НИИТО в качестве приглашённого гостя для участия в научно-практической конференции молодых ученых. Он рассказывал о костной пластике при эндопротезировании тазобедренного сустава.
Недавно в Центральный районный суд Новосибирска поступила апелляционная жалоба на приговор бывшему директору НИИТО Михаилу Садовому, который получил реальный срок в колонии общего режима за растрату миллионов.