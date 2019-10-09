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В НИИТО назначили нового директора

Институт возглавил сотрудник Приволжского федерального исследовательского медуниверситета

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Андрей Корыткин уже вышел на работу в НИИТО

Андрей Корыткин уже вышел на работу в НИИТО

В Новосибирском научно-исследовательском институте травмотологии и ортопедии имени Цивьяна (НИИТО) назначили нового директора — им стал Андрей Корыткин, который раньше работал в Приволжском федеральном исследовательском медицинском университете.

Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в канцелярии НИИТО. С февраля 2018 года и.о. директора НИИТО была Ирина Кирилова.

Справка: Андрей Корыткин — завотделением, кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед высшей категории. Основная сфера его деятельности — реконструктивная хирургия и эндопротезирование тазобедренного сустава. Андрей Корыткин обучался и проходил стажировку в ведущих клиниках США, Бельгии, Франции, Германии, Польши, Англии и России. Автор десяти патентов на изобретения и 25 публикаций. Является постоянным участником съездов и конгрессов по травмотологии и ортопедии.

Кроме того известно, что новый глава НИИТО — действительный член Американской Ассоциации ортопедических хирургов (AAOS), действительный член международного общества ортопедов-травматологов (SICOT), член русского общества тазобедренного сустава.

В 2016 году Корыткин приезжал в НИИТО в качестве приглашённого гостя для участия в научно-практической конференции молодых ученых. Он рассказывал о костной пластике при эндопротезировании тазобедренного сустава.

Недавно в Центральный районный суд Новосибирска поступила апелляционная жалоба на приговор бывшему директору НИИТО Михаилу Садовому, который получил реальный срок в колонии общего режима за растрату миллионов.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    9 окт 2019 в 12:04

    как говорится, успехов и финансового процветания)))

    Гость
    9 окт 2019 в 12:07

    Хорошего практика на административную работу((

    Серый
    9 окт 2019 в 12:19

    Завотделением некоего исследовательского учреждения из другого региона на должность руководителя крупнейшего медицинского центра? Странно. Видимо внебюджетные средства Ниито и стали причиной удаления Садового и нового назначения.