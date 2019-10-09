В НИИТО назначили нового директора

Андрей Корыткин уже вышел на работу в НИИТО

В Новосибирском научно-исследовательском институте травмотологии и ортопедии имени Цивьяна (НИИТО) назначили нового директора — им стал Андрей Корыткин, который раньше работал в Приволжском федеральном исследовательском медицинском университете.

Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в канцелярии НИИТО. С февраля 2018 года и.о. директора НИИТО была Ирина Кирилова.

Справка: Андрей Корыткин — завотделением, кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед высшей категории. Основная сфера его деятельности — реконструктивная хирургия и эндопротезирование тазобедренного сустава. Андрей Корыткин обучался и проходил стажировку в ведущих клиниках США, Бельгии, Франции, Германии, Польши, Англии и России. Автор десяти патентов на изобретения и 25 публикаций. Является постоянным участником съездов и конгрессов по травмотологии и ортопедии.