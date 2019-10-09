Грабитель с сапёрной лопатой разбил голову сотруднице поликлиники — его схватили прохожие

На сотрудницу регистратуры Стоматологической поликлиники Минобороны РФ на улице Гаранина напал грабитель — инцидент произошёл рано утром во вторник, 8 октября, в Октябрьском районе Новосибирска.

Нападавший попытался отнять сумку у 56-летней женщины, которая к 7:00 шла на работу. По словам очевидцев, мужчина ударил её по голове сапёрной лопатой. Очевидцами происшествия стали прохожие, которые погнались за нападавшим и задержали его до прибытия полиции.

«Показалось, что это лопата, потом когда вот она ездила сама на допрос в таком состоянии, вся зашитая, и ей сообщили, что это у него был как самодельный топорик. И два баллончика при нём было — человек явно вышел на дело. <...> Спасибо ребятам, что неравнодушные люди оказались рядом и они его держали за две руки.<...> Получается, [грабитель] дернул её за сумку, и когда он её ударил, она на неё упала, то есть он попытался её вырвать, но не смог», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Стоматологической поликлиники Минобороны.