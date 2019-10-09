Грабитель с сапёрной лопатой разбил голову сотруднице поликлиники — его схватили прохожие

На сотрудницу регистратуры Стоматологической поликлиники Минобороны РФ на улице Гаранина напал грабитель — инцидент произошёл рано утром во вторник, 8 октября, в Октябрьском районе Новосибирска.
Нападавший попытался отнять сумку у 56-летней женщины, которая к 7:00 шла на работу. По словам очевидцев, мужчина ударил её по голове сапёрной лопатой. Очевидцами происшествия стали прохожие, которые погнались за нападавшим и задержали его до прибытия полиции.
«Показалось, что это лопата, потом когда вот она ездила сама на допрос в таком состоянии, вся зашитая, и ей сообщили, что это у него был как самодельный топорик. И два баллончика при нём было — человек явно вышел на дело. <...> Спасибо ребятам, что неравнодушные люди оказались рядом и они его держали за две руки.<...> Получается, [грабитель] дернул её за сумку, и когда он её ударил, она на неё упала, то есть он попытался её вырвать, но не смог», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Стоматологической поликлиники Минобороны.
По словам коллеги пострадавшей, до приезда скорой помощи хирург поликлиники успел наложить женщине восемь швов на рану. Сегодня её госпитализируют в нейрохирургическое отделение с подозрением на сотрясение головного мозга.
В больнице сейчас находится и сам нападавший. По словам источника НГС, он уже долгое время состоит на учёте у психиатров.
«Около семи утра в полицию поступило сообщение от граждан о том, что они стали очевидцами того, что неизвестный гражданин ударил металлическим предметом женщину. Сотрудники на место прибыли, мужчину доставили в отдел полиции, где он был опрошен и передан врачам скорой помощи. Он находился в неадекватном состоянии», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что нападение на женщину не связано с её профессиональной деятельностью. Сейчас полиция проводит дальнейшее расследование.
В начале октября полиция Новосибирска объявила в розыск мужчину, который пришёл в дождевике и медицинской маске в офис микрозаймов за деньгами.