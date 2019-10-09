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Криминал

Грабитель с сапёрной лопатой разбил голову сотруднице поликлиники — его схватили прохожие

Нападавший поджидал жертву около военной стоматологии на Гаранина

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Грабитель ударил женщину рано утром, когда она шла на работу

Грабитель ударил женщину рано утром, когда она шла на работу

На сотрудницу регистратуры Стоматологической поликлиники Минобороны РФ на улице Гаранина напал грабитель — инцидент произошёл рано утром во вторник, 8 октября, в Октябрьском районе Новосибирска. 

Нападавший попытался отнять сумку у 56-летней женщины, которая к 7:00 шла на работу. По словам очевидцев, мужчина ударил её по голове сапёрной лопатой. Очевидцами происшествия стали прохожие, которые погнались за нападавшим и задержали его до прибытия полиции.

«Показалось, что это лопата, потом когда вот она ездила сама на допрос в таком состоянии, вся зашитая, и ей сообщили, что это у него был как самодельный топорик. И два баллончика при нём было — человек явно вышел на дело. <...> Спасибо ребятам, что неравнодушные люди оказались рядом и они его держали за две руки.<...> Получается, [грабитель] дернул её за сумку, и когда он её ударил, она на неё упала, то есть он попытался её вырвать, но не смог», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Стоматологической поликлиники Минобороны.

По словам коллеги пострадавшей, до приезда скорой помощи хирург поликлиники успел наложить женщине восемь швов на рану. Сегодня её госпитализируют в нейрохирургическое отделение с подозрением на сотрясение головного мозга.

В больнице сейчас находится и сам нападавший. По словам источника НГС, он уже долгое время состоит на учёте у психиатров.

«Около семи утра в полицию поступило сообщение от граждан о том, что они стали очевидцами того, что неизвестный гражданин ударил металлическим предметом женщину. Сотрудники на место прибыли, мужчину доставили в отдел полиции, где он был опрошен и передан врачам скорой помощи. Он находился в неадекватном состоянии», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что нападение на женщину не связано с её профессиональной деятельностью. Сейчас полиция проводит дальнейшее расследование. 

В начале октября полиция Новосибирска объявила в розыск мужчину, который пришёл в дождевике и медицинской маске в офис микрозаймов за деньгами.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    9 окт 2019 в 11:55

    а для чего в спокойное советское время были нужны вытрезвители, психушки, 15 суток и общественные работы? а еще была доска позора)))