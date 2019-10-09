Правительство РФ даст полмиллиарда на дороги к новому ЛДС в Новосибирске

«Предусмотрено выделение дополнительно 731,3 миллионов рублей, из них 495 миллионов рублей на строительство 5 объектов для обеспечения транспортной доступности к строящейся многофункциональной ледовой арене в Кировском и Ленинском районах», — уточнили в правительстве.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, деньги планируется получить уже в этом году.

Правительство России выделит ещё 495 миллионов рублей на строительство пяти дорог к строящемуся ЛДС в Кировском районе Новосибирска.

О том, какие дороги построят к ЛДС, стало известно в конце мая, когда мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил схему транспортной доступности к многофункциональной ледовой арене на улице Немировича-Данченко — в ней тут же нашли проблемы.



Затем в середине июля появилось две госзакупки на строительство двух дорог к ледовой арене. Одна из них обойдётся властям в 158 миллионов за 500 метров и будет выполнена из щебня, а вторая в 164 миллиона рублей — она пройдёт от пляжа «Наутилус» до ЛДС.

В конце этого же месяца появилась информация, что на прилегающих к будущему ЛДС дорогах построят дорогую ливнёвку — на неё потратят 1,4 миллиарда рублей.