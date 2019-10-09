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Дороги и транспорт

Правительство РФ даст полмиллиарда на дороги к новому ЛДС в Новосибирске

На строительство дорог к Ледовому дворцу спорта уже потратили почти 2 миллиарда рублей

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Деньги потратят на строительство дорог и инфраструктуры к ЛДС

Деньги потратят на строительство дорог и инфраструктуры к ЛДС

Правительство России выделит ещё 495 миллионов рублей на строительство пяти дорог к строящемуся ЛДС в Кировском районе Новосибирска.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, деньги планируется получить уже в этом году. 

«Предусмотрено выделение дополнительно 731,3 миллионов рублей, из них 495 миллионов рублей на строительство 5 объектов для обеспечения транспортной доступности к строящейся многофункциональной ледовой арене в Кировском и Ленинском районах», — уточнили в правительстве.

О том, какие дороги построят к ЛДС, стало известно в конце мая, когда мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил схему транспортной доступности к многофункциональной ледовой арене на улице Немировича-Данченко — в ней тут же нашли проблемы.

Затем в середине июля появилось две госзакупки на строительство двух дорог к ледовой арене. Одна из них обойдётся властям в 158 миллионов за 500 метров и будет выполнена из щебня, а вторая в 164 миллиона рублей — она пройдёт от пляжа «Наутилус» до ЛДС.

В конце этого же месяца появилась информация, что на прилегающих к будущему ЛДС дорогах построят дорогую ливнёвку — на неё потратят 1,4 миллиарда рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (48)

    Хохмач
    9 окт 2019 в 11:28

    До сих пор не верится, что и до нашего ПылеСибирска потихоньку начинает доходить цивилизация. Хоть немного город в порядок приведут из за этого ЛДС. Я хоть не фанат хоккея вообще, но считаю нам повезло.

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    9 окт 2019 в 11:27

    Естественно, что к новой арене нужно проводить дороги, да и до пляжа будет легко добраться с любого берега.

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    9 окт 2019 в 11:25

    Аппетиты растут во время еды.