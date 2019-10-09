В Советском районе отключили электричество

Утром в среду, 9 октября, в домах в Советском районе Новосибирска отключилась электроэнергия. Из-за этого перестали работать светофоры.
Сообщения об отключении электричества стали поступать от жителей района около 10:00.
«Уже два часа нет электричества в микрорайоне Щ и на Шлюзе. Не работают светофоры на Российской», — написала в редакцию НГС читательница.
Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что в Советском районе случилась крупная авария и сейчас светофоры на нескольких перекрёстках не работают.
«По данным ЕДДС, произошло аварийное отключение. Работают службы СО РАН. По предварительной информации, отключение на два часа», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу АО «РЭС» с просьбой уточнить сроки устранения аварии. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
Если ваш дом попал в зону отключения электроэнергии, присылайте фото и адрес вашего дома в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.
Недавно в СИЗО