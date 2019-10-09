В Советском районе отключили электричество

Утром в среду, 9 октября, в домах в Советском районе Новосибирска отключилась электроэнергия. Из-за этого перестали работать светофоры.

Сообщения об отключении электричества стали поступать от жителей района около 10:00.

«Уже два часа нет электричества в микрорайоне Щ и на Шлюзе. Не работают светофоры на Российской», — написала в редакцию НГС читательница.

Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что в Советском районе случилась крупная авария и сейчас светофоры на нескольких перекрёстках не работают.



«По данным ЕДДС, произошло аварийное отключение. Работают службы СО РАН. По предварительной информации, отключение на два часа», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.