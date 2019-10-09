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В Советском районе отключили электричество

Из-за аварии перестали работать светофоры, света нет в домах

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По предварительной информации, отключение электричества продлится несколько часов

По предварительной информации, отключение электричества продлится несколько часов

Утром в среду, 9 октября, в домах в Советском районе Новосибирска отключилась электроэнергия. Из-за этого перестали работать светофоры.

Сообщения об отключении электричества стали поступать от жителей района около 10:00.

«Уже два часа нет электричества в микрорайоне Щ и на Шлюзе. Не работают светофоры на Российской», — написала в редакцию НГС читательница.

Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что в Советском районе случилась крупная авария и сейчас светофоры на нескольких перекрёстках не работают.

«По данным ЕДДС, произошло аварийное отключение. Работают службы СО РАН. По предварительной информации, отключение на два часа», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска. 

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу АО «РЭС» с просьбой уточнить сроки устранения аварии. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Если ваш дом попал в зону отключения электроэнергии, присылайте фото и адрес вашего дома в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

Недавно в СИЗО № 1 на улице Караваева, 1 в Дзержинском районе Новосибирска отключили свет. По информации источника НГС, знакомого с ситуацией, авария произошла из-за перегрузки в сети — в зданиях включили слишком много обогревателей.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Вовчик1955
    9 окт 2019 в 11:19

    Нам новосибирцам ровно

    ЧОПБОЮЛ
    9 окт 2019 в 11:22

    Теслы для электроснабжения светофорных объектов уже выехали?

    Виктор
    9 окт 2019 в 11:39

    Думал на рыбалку стригануть, ан нет, дали, придется работать.