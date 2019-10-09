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Дороги и транспорт

Дорожники почти на сутки перекроют улицу-дублёр Богдашки

Публикуем схему перекрытия улицы Георгия Колонды

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Дорогу перекроют до 8:00 пятницы, 11 октября

Дорогу перекроют до 8:00 пятницы, 11 октября

В четверг, 10 октября, дорожники на 22 часа перекроют улицу Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска — водителям придётся объезжать перекрытие по Светлановской.

«С 10 часов 10 октября до 8 часов 11 октября закрывается движение транспорта по улице Георгия Колонды в районе дома № 5. Это связано с проведением работ по монтажу металлоконструкций эстакады для пропуска трубопроводов через улицу Георгия Колонды (без нарушения асфальтового покрытия проезжей части)», — сообщили в мэрии.

Схема перекрытия улицы Георгия Колонды

Схема перекрытия улицы Георгия Колонды

Работы будут вестись недалеко от Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, а объехать перекрытый участок можно будет в районе ТВК «Большая медведица», добавили в мэрии. 

В начале августа дорожные рабочие начали строительство и реконструкцию двух дорог до микрорайона Родники на общую сумму 258 миллионов рублей — это расширение улицы Кедровой и строительство нового участка, который соединит улицы Фадеева и Гребенщикова через железнодорожный переезд возле ТЦ «Лента».

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Точняк
    9 окт 2019 в 11:50

    Оцепление сотрудниками чопа не помешало бы.

    9 окт 2019 в 11:51

    А чо, есть уже дублер???

    9 окт 2019 в 10:55

    да, тут без схемы не разберешься....