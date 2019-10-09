Дорожники почти на сутки перекроют улицу-дублёр Богдашки

«С 10 часов 10 октября до 8 часов 11 октября закрывается движение транспорта по улице Георгия Колонды в районе дома № 5 . Это связано с проведением работ по монтажу металлоконструкций эстакады для пропуска трубопроводов через улицу Георгия Колонды (без нарушения асфальтового покрытия проезжей части)», — сообщили в мэрии.

В четверг, 10 октября, дорожники на 22 часа перекроют улицу Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска — водителям придётся объезжать перекрытие по Светлановской.

Работы будут вестись недалеко от Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, а объехать перекрытый участок можно будет в районе ТВК «Большая медведица», добавили в мэрии.

В начале августа дорожные рабочие начали строительство и реконструкцию двух дорог до микрорайона Родники на общую сумму 258 миллионов рублей — это расширение улицы Кедровой и строительство нового участка, который соединит улицы Фадеева и Гребенщикова через железнодорожный переезд возле ТЦ «Лента».

