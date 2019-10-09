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Город

В зданиях в тихом центре ввели режим ЧС — их надо сносить

На улице Максима Горького разрушат пять зданий — иначе они развалятся сами

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Снос зданий в тихом центре оценивают в 5,9 миллиона

Снос зданий в тихом центре оценивают в 5,9 миллиона

Мэрия Новосибирска объяснила, почему решила снести пять зданий на улице Максима Горького в тихом центре города.

«В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 6 сентября 2019 года № 35 введен режим "Чрезвычайная ситуация" объектового уровня на комплексе зданий по улице Максима Горького, 10», — сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии в ответ на запрос НГС.

На комиссии департаменту дали поручение снести здания, чтобы никто не пострадал, если конструкции обрушатся.

В итоге мэрия Новосибирска объявила снос гаража, склада, столярной и ремонтных мастерских, а также проходной за 5,9 миллиона рублей. 

Мастерские и гараж решили снести, чтобы они не обрушились на людей

Мастерские и гараж решили снести, чтобы они не обрушились на людей

В департаменте также рассказали, что сейчас земельный участок под зданиями находится в собственности города. Снос планировали еще больше 10 лет назад — тогда предполагалось, что площадку отдадут инвестору для строительства.

«Ранее между городом Новосибирском, от имени которого выступала мэрия города Новосибирска, муниципальным учреждением Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1" и ЗАО "Труд" было заключено соглашение от 12.03.2008 № 41/2008 о сносе муниципальных зданий по адресам: улица Максима Горького, 10 и улица Чаплыгина, 3», — говорится в сообщении департамента.

В мэрии утверждают, что ЗАО «Труд» не исполнило своих обязательств по соглашению — старые здания остались, а новых на участке не построили. Из-за этого мэрия отказалась предоставлять землю организации, а кроме того, с 1 марта 2015 года изменился порядок предоставления земельных участков. 

Мэрия Новосибирска несколько раз собиралась продать эти здания и земельный участок — в 2016 году за 308 миллионов рублей, а в 2017 году — за 76,5 миллиона рублей. После этого в мае 2017 года арбитражный суд Новосибирской области запретил мэрии Новосибирска проводить торги по продаже земли и участка.

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    КОММЕНТАРИИ (38)

    9 окт 2019 в 12:49

    Чего?? Они пустые сто лет стоят)) Так громко- ввели режим ЧС!!

    Рулевой
    9 окт 2019 в 12:52

    Столько лет стояло и сейчас Локтю срочно понадобилось. Явно замышляют что то опять. А слабо не большой детский городок там построить или еще что нибудь, что денег не принесет, но для жителей города?

    Фото пользователя
    9 окт 2019 в 12:50

    Мэрия то снесет, главное чтобы на этом месте очередной парковки не появилось и ТЦ, БЦ и муравейника без детской площадки.