В зданиях в тихом центре ввели режим ЧС — их надо сносить

Мэрия Новосибирска объяснила, почему решила снести пять зданий на улице Максима Горького в тихом центре города.
«В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 6 сентября 2019 года
На комиссии департаменту дали поручение снести здания, чтобы никто не пострадал, если конструкции обрушатся.
В итоге мэрия Новосибирска объявила снос гаража, склада, столярной и ремонтных мастерских, а также проходной за 5,9 миллиона рублей.
В департаменте также рассказали, что сейчас земельный участок под зданиями находится в собственности города. Снос планировали еще больше 10 лет назад — тогда предполагалось, что площадку отдадут инвестору для строительства.
«Ранее между городом Новосибирском, от имени которого выступала мэрия города Новосибирска, муниципальным учреждением Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение
В мэрии утверждают, что ЗАО «Труд» не исполнило своих обязательств по соглашению — старые здания остались, а новых на участке не построили. Из-за этого мэрия отказалась предоставлять землю организации, а кроме того, с 1 марта 2015 года изменился порядок предоставления земельных участков.
Мэрия Новосибирска несколько раз собиралась продать эти здания и земельный участок — в 2016 году за 308 миллионов рублей, а в 2017 году — за 76,5 миллиона рублей. После этого в мае 2017 года арбитражный суд Новосибирской области запретил мэрии Новосибирска проводить торги по продаже земли и участка.