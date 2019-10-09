В зданиях в тихом центре ввели режим ЧС — их надо сносить

На комиссии департаменту дали поручение снести здания, чтобы никто не пострадал, если конструкции обрушатся.

«В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 6 сентября 2019 года № 35 введен режим "Чрезвычайная ситуация" объектового уровня на комплексе зданий по улице Максима Горького, 10», — сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии в ответ на запрос НГС.

Мэрия Новосибирска объяснила, почему решила снести пять зданий на улице Максима Горького в тихом центре города.

В итоге мэрия Новосибирска объявила снос гаража, склада, столярной и ремонтных мастерских, а также проходной за 5,9 миллиона рублей.

Мастерские и гараж решили снести, чтобы они не обрушились на людей

В департаменте также рассказали, что сейчас земельный участок под зданиями находится в собственности города. Снос планировали еще больше 10 лет назад — тогда предполагалось, что площадку отдадут инвестору для строительства.

«Ранее между городом Новосибирском, от имени которого выступала мэрия города Новосибирска, муниципальным учреждением Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1 " и ЗАО "Труд" было заключено соглашение от 12.03.2008 № 41/2008 о сносе муниципальных зданий по адресам: улица Максима Горького, 10 и улица Чаплыгина, 3», — говорится в сообщении департамента.

В мэрии утверждают, что ЗАО «Труд» не исполнило своих обязательств по соглашению — старые здания остались, а новых на участке не построили. Из-за этого мэрия отказалась предоставлять землю организации, а кроме того, с 1 марта 2015 года изменился порядок предоставления земельных участков.