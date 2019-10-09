Депутаты поставили в Тимирязевском сквере копию Кремля для детских игр

В Тимирязевском сквере в Заельцовском районе Новосибирска появилась большая детская площадка, сделанная в виде Кремля.
Площадку в Тимирязевском сквере обустроили три депутата — Валерий Науменко из горсовета Новосибирска, а также Андрей Жирнов и Ирина Диденко из областного Заксобрания.
Как рассказал корреспонденту НГС депутат горсовета Валерий Науменко, на её установку потратили несколько миллионов рублей, а для монтажа пришлось выравнивать склон.
«Просто надо было туда большую площадку поставить. Там проходимость как в метро — детей очень много, народу много. Поэтому из всех больших городков, которые мы со счёта делали, — этот самый дорогостоящий. Дай бог, что такой ещё выбрали [вариант]: самый большой, самый яркий. На бумажке он был ещё красивее. До этого на этом месте стояли такие срубы деревянные, их ставили ещё при Брежневе, если не при Хрущёве. Поэтому мы постарались туда бахнуть самый дорогой, самый большой городок из тех, что мы ставили — поэтому и выбрали Кремль. Сейчас оттуда детей не выгонишь: они наконец-то увидели что-то стоящее и лазят там, играют», — объяснил Науменко.
Депутат уточнил, что по всему парку были поставлены тренажёры, на которых могут заниматься местные жители.
Депутаты регулярно устанавливают по городу небольшие детские площадки. Так, например, недавно установленную детскую площадку в Заельцовском районе огородили аварийной лентой — на площадке перед ней построят несколько ларьков.
Но есть и другие примеры — в конце июля 2019 года детскую площадку возле дома на улице Татьяны Снежиной, 25/4 снесли, а участок заасфальтировали. Это сделали в рамках депутатского наказа.