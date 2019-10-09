Депутаты поставили в Тимирязевском сквере копию Кремля для детских игр

В Тимирязевском сквере в Заельцовском районе Новосибирска появилась большая детская площадка, сделанная в виде Кремля.

Площадку в Тимирязевском сквере обустроили три депутата — Валерий Науменко из горсовета Новосибирска, а также Андрей Жирнов и Ирина Диденко из областного Заксобрания.

Как рассказал корреспонденту НГС депутат горсовета Валерий Науменко, на её установку потратили несколько миллионов рублей, а для монтажа пришлось выравнивать склон.

«Просто надо было туда большую площадку поставить. Там проходимость как в метро — детей очень много, народу много. Поэтому из всех больших городков, которые мы со счёта делали, — этот самый дорогостоящий. Дай бог, что такой ещё выбрали [вариант]: самый большой, самый яркий. На бумажке он был ещё красивее. До этого на этом месте стояли такие срубы деревянные, их ставили ещё при Брежневе, если не при Хрущёве. Поэтому мы постарались туда бахнуть самый дорогой, самый большой городок из тех, что мы ставили — поэтому и выбрали Кремль. Сейчас оттуда детей не выгонишь: они наконец-то увидели что-то стоящее и лазят там, играют», — объяснил Науменко.