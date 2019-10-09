Выезд с улицы Богдана Хмельницкого закроют на восемь часов ради ярмарки с едой

Улицу Трикотажную в Калиниснком районе перекроют в 7 часов утра

Мэрия Новосибирска объявила о перекрытии проезда по улице Трикотажной в Калининском районе ради ярмарки.

«В субботу, 12 октября, с 9:00 до 15:00 на площадке между домами № 26/1 и 28/1 на улице Богдана Хмельницкого (с перекрытием проезжей части от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Народной) будет работать общегородская специализированная сельскохозяйственная ярмарка», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

При этом перекрытие дороги начнётся в 7 часов утра.

Около 100 операторов представят на ярмарке широкий ассортимент сельскохозяйственных и продовольственных товаров: картофель, морковь, свеклу, болгарский перец, лук, белокочанную и цветную капусту, дикоросы, сухофрукты, грибы, мед и продукцию пчеловодства, хлебобулочные и кондитерские изделия, колбасную и рыбную продукцию.