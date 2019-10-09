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Еда

Выезд с улицы Богдана Хмельницкого закроют на восемь часов ради ярмарки с едой

Ярмарка пройдёт в ближайшую субботу, 12 октября

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Улицу Трикотажную в Калиниснком районе перекроют в 7 часов утра

Улицу Трикотажную в Калиниснком районе перекроют в 7 часов утра

Мэрия Новосибирска объявила о перекрытии проезда по улице Трикотажной в Калининском районе ради ярмарки. 

«В субботу, 12 октября, с 9:00 до 15:00 на площадке между домами № 26/1 и 28/1 на улице Богдана Хмельницкого (с перекрытием проезжей части от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Народной) будет работать общегородская специализированная сельскохозяйственная ярмарка», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

При этом перекрытие дороги начнётся в 7 часов утра.

Около 100 операторов представят на ярмарке широкий ассортимент сельскохозяйственных и продовольственных товаров: картофель, морковь, свеклу, болгарский перец, лук, белокочанную и цветную капусту, дикоросы, сухофрукты, грибы, мед и продукцию пчеловодства, хлебобулочные и кондитерские изделия, колбасную и рыбную продукцию. 

Перекрытие продлится 8 часов

Перекрытие продлится 8 часов

В конце сентября ради сельскохозяйственной ярмарки перекрывали дорогу на площади Маркса.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    1598
    9 окт 2019 в 10:14

    В Ярче все равно дешевле будет.

    Сваровски
    9 окт 2019 в 10:06

    Я ору!!!
    Нахрена опять улицы прекрывать из за базара? Пустырей что ли мало?

    Фото пользователя
    9 окт 2019 в 10:18

    Хорошо. Вот кого надо поддерживать! Наш продукт. Ещё бы добавить переработку, чтобы кушать свои местные продукты можно было круглый год. И изжить название "фермерский" , где 1500 рублей килограмм сыра и колбасы стоят.