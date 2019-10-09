Минимальный набор продуктов питания стал дешевле для новосибирцев

В Новосибирской области подешевел минимальный набор продуктов питания — его цена упала почти на 5%.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в сентябре 2019 года составила 4239,91 рубля и по сравнению с августом 2019 года снизилась на 4,9% (с начала года выросла на 2,7%)», — сообщает Новосибирскстат.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия (29,7%), на долю молочных продуктов приходится 21,6%, мяса и мясопродуктов — 18%, плодов и овощей — 12,7%, рыбы — 5%, жиров — 4,9%, чая, соли и специй — 4%, яиц — 2,1%, сахара и кондитерских изделий — 2%.