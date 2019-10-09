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Минимальный набор продуктов питания стал дешевле для новосибирцев

Цена на продуктовую корзину упала на 5%

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По сравнению с августом минимальный набор продуктов подешевел

По сравнению с августом минимальный набор продуктов подешевел

В Новосибирской области подешевел минимальный набор продуктов питания — его цена упала почти на 5%.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в сентябре 2019 года составила 4239,91 рубля и по сравнению с августом 2019 года снизилась на 4,9% (с начала года выросла на 2,7%)», — сообщает Новосибирскстат.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия (29,7%), на долю молочных продуктов приходится 21,6%, мяса и мясопродуктов — 18%, плодов и овощей — 12,7%, рыбы — 5%, жиров — 4,9%, чая, соли и специй — 4%, яиц — 2,1%, сахара и кондитерских изделий — 2%.

«В сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, яиц. Доля плодов и овощей, рыбы, жиров, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий снизилась», — передают аналитики.

В начале сентября Росстат зафиксировал рост бедности в России — за чертой бедности, как насчитали статистики, оказалось 12,7% населения страны, то есть больше 18 миллионов человек. В Новосибирской области уровень бедности выше — 16%.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Доктор с Голливуда
    9 окт 2019 в 09:10

    Мда, там, в своём измерении находятся - у них, падает - правды, не будет не, при и навальном, не трампе, не при ............. все преследуют свои глобальные цели ...... в том числе и хомячки с либералами Особо: прошу заметить .

    Ольга
    9 окт 2019 в 09:03

    Нет не так, все подорожало! Лента, Пятерочка сали для меня менее доступны