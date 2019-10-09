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Страна и мир

Путин присвоил почётное звание новосибирскому железнодорожнику

Президент подписал приказ поздно вечером 8 октября

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В списке наград был только один новосибирец

В списке наград был только один новосибирец

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попал житель Новосибирска.

«Присвоить почетное звание <...> "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" Теслевичу Александру Михайловичу — заместителю начальника Западно-Сибирской железной дороги — филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги"», — говорится в тексте указа, подписанного вечером 8 октября

Как указано на сайте ОАО «РЖД», Александр Теслевич — заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам. Он родился в 1967 году, в 1991-м окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне СГУПС) по специальности «промышленное и гражданское строительство». После института начал карьеру на Западно-Сибирской железной дороге. 

Александр Теслевич работает на железной дороге больше 20 лет

Александр Теслевич работает на железной дороге больше 20 лет

Кроме того, сегодня Владимир Путин назначил директором ФСИН России уроженца Новосибирской области Александра Калашникова.

Как сообщает «Фонтанка.ру», Александр Калашников, перед тем как возглавить ФСБ Красноярского края в мае 2017 года, работал на руководящем посту в Контрольной службе центрального аппарата Лубянки. До этого был заместителем начальника Управления «М» — структуры, занимающейся контрразведывательным обеспечением всех правоохранительных структур РФ.

С 2011 по 2017 год Калашников занимал пост начальника УФСБ по Республике Коми. Звание генерал-лейтенанта присвоено Калашникову летом прошлого года.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Правдивый
    9 окт 2019 в 03:14

    Как посыл всем железнодорожникам с "лучшими условиями труда" у нас в стране: "Плач и смотри- у него глаза твои!".