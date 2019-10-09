Путин присвоил почётное звание новосибирскому железнодорожнику

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попал житель Новосибирска.
«Присвоить почетное звание <...> "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" Теслевичу Александру Михайловичу — заместителю начальника Западно-Сибирской железной дороги — филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги"», — говорится в тексте указа, подписанного вечером
Как указано на сайте ОАО «РЖД», Александр Теслевич — заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам. Он родился в
Кроме того, сегодня Владимир Путин назначил директором ФСИН России уроженца Новосибирской области Александра Калашникова.
Как сообщает «Фонтанка.ру», Александр Калашников, перед тем как возглавить ФСБ Красноярского края в мае
С 2011 по 2017 год Калашников занимал пост начальника УФСБ по Республике Коми. Звание генерал-лейтенанта присвоено Калашникову летом прошлого года.