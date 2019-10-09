«Сибирские снайперы» и казахский «Алтай» устроили массовую драку и заработали 258 минут штрафа

Хоккеисты клубов молодежной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» и «Алтай» (Усть-Каменогорск) устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата.
Встреча прошла в Казахстане и завершилась в пользу хозяев площадки. Счёт игры составил 3:1.
На последней минуте основного времени, при счете 2:1 в пользу хозяев, новосибирская команда сняла вратаря. Хоккеисты «Алтая» забросили шайбу в пустые ворота, а в центре площадки началась драка Никитой Ефремовым и Никитой Волосенковым. Массовая драка началась после возобновления игры, за 25 секунд до конца третьего периода, в ней участвовали почти все игроки, находившиеся на площадке.
Первая драка на 2:20:04, вторая – 2:25:30
Восемь хоккеистов (по четыре в каждом клубе) получили штраф за драку и дисциплинарный штраф до конца игры. Всего за матч обе команды заработали 258 штрафных минут (124 у «Алтая» и 134 у «Сибирских снайперов»).
Сейчас «Сибирские снайперы» на третьей строчке турнирной таблице конференции «Восток». 9 октября им предстоит ещё раз сыграть с устькаменогорским «Алтаем».
В феврале этого года в ЛДС «Родник» в Калининском районе Новосибирска во время любительского матча по хоккею скончался 55-летний мужчина. Мужчина умер из-за проблем с сердцем. Как позже выяснил НГС, погибший спортсмен играл в хоккей с 15 лет.