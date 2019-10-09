Коммунальщики отчитались о подаче тепла в 99% зданий в Новосибирске. Но люди продолжают жаловаться

Отопление должно поступить во все жилые дома Новосибирска Фото: Александр Ощепков / НГС

Во вторник, 8 октября, коммунальщики отчитались о подаче тепла в 99,3% зданий в Новосибирске. А подключать жилые дома к отоплению закончили ещё в понедельник, 7 октября. Несмотря на это, люди продолжают жаловаться на холодные батареи — НГС собрал жалобы новосибирцев, в чьих квартирах нет тепла. В доме есть отопление, а в квартире — едва теплые батареи «По графику наш дом должны были начать отапливать 6–7-го числа. Сегодня 8 октября, тепла так и нет. Адрес — Зорге, 183. Мама живёт по адресу Зорге 257/1, отопление дали не в каждой комнате», — написала в редакцию читательница Олеся Фигуровская.



В общежитии на Зорге, 44 отопление дали частично: «Отопление включили, но только в одной комнате. Вторая батарея холодная!» — пишет еще одна читательница. УК игнорирует жалобы на отсутствие тепла Нет отопления ещё по одному адресу в Кировском районе — холодно в доме на улице Петухова, 82/2, сообщила Ольга Ашеко: «Звонили в управляющую компанию 8 октября в 15:30, ничего внятного пояснить не могут, номер заявки не сообщили, бросили трубку. 7 октября отчитались, что подали тепло во все дома», — возмутилась женщина. Как рассказали жильцы девятиэтажки на Чигорина, 2, обращение в ЖЭУ не дает результатов: «В ЖЭУ говорят, что дом подключен, но энергетическая компания не дает нужного давления», — написала жительница дома. Отопления нет во всем доме Судя по обращениям наших читателей, основные проблемы с отоплением на левом берегу: «Хочу выразить свое возмущение по поводу неподключения по адресу проспект Карла Маркса, 13. По графику мэрии подключение должно быть 4–5 октября. Сегодня 8-е число, вечер, а тепла в батареях нет. И это при условии, что я каждый день звоню в ЖЭУ-18, подаю заявку, что отопления нет. И каждый день мне говорят, что сегодня тепло будет», — рассказала читательница.

На холод жалуются и жители Октябрьского района: «Здравствуйте! По адресу Бориса Богаткова, 24/1 до сих пор нет отопления! В квартире +14 градусов. Более того, в доме № 26, от которого мы зависим, управляющей компанией затеян ремонт отопительных систем именно во время подключения тепла в дома. Ремонт продлится до 25 октября. Через неделю обещают минусовые температуры. Мы вымерзаем «как мамонты» и не успеваем лечить детей», — написал Евгений Суханов. НГС составил подробную инструкцию для тех, у кого в квартире всё ещё нет тепла. В ней вы узнаете, куда можно звонить, чтобы изменить ситуацию: Почему нет отопления?

Самая распространённая причина — это проблемы с запуском системы отопления: часто бывает так, что до одного дома тепло уже дошло, а до соседнего не успело. Среди других причин — аварии на теплотрассах, когда под нагрузкой недавно отремонтированные трубы лопаются. А ещё воздух в батареях и ошибки в проектировании системы теплоснабжения дома, но это бывает редко.

Что делать, если дома холодно?



Городская система теплоснабжения устроена так, что тепло доходит до домов в два этапа: сначала кипяток заполняет внутриквартальные сети, а потом уже доходит до домов. Обычно это занимает чуть больше недели. Если дома температура терпимая, энергетики просят подождать.

Ещё можно поспрашивать соседей — вполне возможно, что у вас просто перекрыты батареи в квартире. А вообще эксперты в один голос рекомендуют жаловаться в свою управляющую компанию. Её работники помогут спустить воздух в батареях — устранить воздушную пробку, открыть забытый кран Маевского или найти какие-то другие проблемы.

Я написал жалобу в УК, но ответа нет. Что делать?

В управляющей компании на официальную заявку (с датой и временем) обязаны ответить в течение суток. Если этого не произошло — нужно обратиться в департамент энергетики и ЖКХ по телефону 228–88–00 или через единую интернет-приёмную мэрии. А ещё в Госжилинспекцию: 202–07–57 и диспетчерскую «Тепловых сетей» СГК: 289–01–45.

Ещё можно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 051. Диспетчер должен записать ваш адрес и направить к вам специалиста: слесаря или сантехника, если не было никакой аварии.



Мне никто не отвечает :(

Тогда можно смело пожаловаться на УК в Роспотребнадзор по телефону 220–26–78 и даже в прокуратуру. Но лучше всё же потерпеть ещё несколько дней — в УК уверяют, что знают обо всех домах, где отопления ещё нет. Но многоэтажек, в которых действительно есть серьёзные проблемы, единицы.

У меня в одной комнате батареи горячие, а в другой холодные. Что делать?

Если все батареи открыты, то, скорее всего, тепло ещё идёт до них. В таких случаях тоже можно позвонить в УК или аварийно-диспетчерскую службу. Вдруг там воздушная пробка.

У вас дома тепло?