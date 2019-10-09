«Удар по голове»: новосибирская группа выпустила клип с критикой современных отношений

Новосибирская группа AYA презентовала новый клип на песню «Ультрафиолетовая Мальвина».
Как рассказал корреспонденту НГС клавишник группы Алексей Увин, песня является своеобразной критикой современных отношений:
«Идея [клипа] заложена в песне, в словах. Здесь сказано о том, что люди очень много времени стали уделять интернету, в том числе интернет-общению и знакомству. Не важно, между мужчинами или женщинами. То, что по законам природы должно быть наяву, люди перенесли в социальную сеть. Может, это даже критика, удар по голове.
В первую очередь мы — люди, которые имеют кожу, к которой можно притронуться, и голос, который можно услышать. Поэтому хочется, чтобы люди стали более живыми, настоящими, искренними.
Не общались печатным словом, а встречались и разговаривали наяву, чтобы понимать человека, что он хочет донести», — рассказал музыкант.
По сюжету видеоролика по городу ходит фэнтезийная девушка с двумя светящимися мечами за спиной и наказывает плохих парней. Съемки проходили в Новосибирске:
«Клип снимался практически с нулевым бюджетом, полностью на энтузиазме. Делалось все в Новосибирске, для нас это принципиально, потому что я понимаю, что в Новосибирске есть ресурсы, чтобы делать качественный контент, просто нужно начать», — добавил Алексей Увин.
Съемками клипа занималась «Студия Щ»; по словам режиссера студии Павла Щекатурина, весь процесс занял почти два месяца:
«Идея пришла сама собой после прослушивания песни, картинка сама в голове рисовалась. Долго выбирали места для съемок, очень хотелось передать атмосферу происходящего. Чтобы места подходили с эстетической точки зрения. А снимали в микрорайоне Просторный, переходе возле "Красного факела", во дворе на Вокзальной Магистрали, 16 и на Бугринском мосту. 2 недели подготовки, 5 дней съемок и 6 недель монтажа», — резюмировал Павел Щекатурин.
В сентябре рэпер из Новосибирска Александр Vill Винюков опубликовал видеоклип, посвящённый его сыну Диме. У мальчика синдром Дауна.