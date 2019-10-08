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Происшествия

Новосибирец погиб под колёсами иномарки на Героев Революции

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу

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Переходивший дорогу мужчина скончался на месте происшествия

Переходивший дорогу мужчина скончался на месте происшествия

Вечером 8 октября в Первомайском районе Новосибирска легковушка сбила пешехода — мужчину увезла в больницу проезжающая мимо скорая.

О ДТП в редакцию НГС сообщил читатель в 20:00. По его словам, авария случилась на улице Героев Революции.

«На остановке "Ростовская" машина сбила мужчину. В каком он состоянии — неизвестно, его забрала скорая, которая ехала мимо», — описал ситуацию читатель НГС, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о происшествии подтвердили.

«Информация о ДТП поступила в 19:51. У дома № 90 на улице Героев Революции пешеход переходил дорогу слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу. Был сбит водителем 1955 года рождения на автомобиле "Ниссан"», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.

По информации полиции, от полученных травм 64-летний пешеход скончался на месте. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия, а полиция выясняет личность погибшего.

В конце сентября «Лексус» сбил двух пешеходов на улице Жуковского. Пострадавших увезли в реанимацию.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    8 окт 2019 в 21:19

    Соболезную, но пешеход убедился, что его пропускают?

    с богаткова
    8 окт 2019 в 21:19

    Надо быстрее переходить..... бежать....ведь машина быстрее..

    Статист
    8 окт 2019 в 21:26

    Еще один не дожил до пенсии.