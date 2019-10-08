Новосибирец погиб под колёсами иномарки на Героев Революции

Вечером 8 октября в Первомайском районе Новосибирска легковушка сбила пешехода — мужчину увезла в больницу проезжающая мимо скорая.
О ДТП в редакцию НГС сообщил читатель в 20:00. По его словам, авария случилась на улице Героев Революции.
«На остановке "Ростовская" машина сбила мужчину. В каком он состоянии — неизвестно, его забрала скорая, которая ехала мимо», — описал ситуацию читатель НГС, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о происшествии подтвердили.
«Информация о ДТП поступила в 19:51. У дома
По информации полиции, от полученных травм 64-летний пешеход скончался на месте. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия, а полиция выясняет личность погибшего.
В конце сентября «Лексус» сбил двух пешеходов на улице Жуковского. Пострадавших увезли в реанимацию.