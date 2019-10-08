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Криминал

Что произошло в крематории Новосибирска, куда нагрянул ОМОН (показываем в одном видео)

Утром силовики вскрыли двери похоронного дома и провели опись документов

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Обыски в крематории начались около 9:00. Силовики вскрывали двери болгарками и ломами

Обыски в крематории начались около 9:00. Силовики вскрывали двери болгарками и ломами

Во вторник, 8 октября, в Новосибирский крематорий с обысками пришли силовики — следственные мероприятия связаны с уголовным делом о коррупции. 

Видео: NGS.RU

В своём обращении на сайте Новосибирского крематория гендиректор похоронного дома Родион Якушин сообщил, что на него также завели уголовное дело.

«Обращаюсь к вам в связи с тем, что в отношении меня и организации, которую я возглавляю, а также в отношении ООО "Ритуальное хозяйство" сфабрикованы уголовные дела. Нам инкриминируется дача взятки», — говорится на сайте.

О том, как происходили обыски, вы можете прочитать в онлайн-трансляции, которую корреспонденты НГС вели с места событий.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    8 окт 2019 в 19:58

    Ничего страшного не произошло. Не нагнетайте.

    8 окт 2019 в 20:13

    так они только не литературный знают.

    Вовчик1955
    8 окт 2019 в 20:01

    МЫ, новосибирцы , уважаем такие проверки. До здравствует ОМОН, МОСКВА, КРЕМЛЬ, ПУТИН, УРАААА