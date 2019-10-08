Что произошло в крематории Новосибирска, куда нагрянул ОМОН (показываем в одном видео)

Во вторник, 8 октября, в Новосибирский крематорий с обысками пришли силовики — следственные мероприятия связаны с уголовным делом о коррупции.

В своём обращении на сайте Новосибирского крематория гендиректор похоронного дома Родион Якушин сообщил, что на него также завели уголовное дело.

«Обращаюсь к вам в связи с тем, что в отношении меня и организации, которую я возглавляю, а также в отношении ООО "Ритуальное хозяйство" сфабрикованы уголовные дела. Нам инкриминируется дача взятки», — говорится на сайте.