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Криминал

Поджёг и смотрел: сибиряка отправили в колонию за попытку жестокого убийства подруги

В Новосибирской области завершился суд над жестоким жителем Кыштовки

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Пока горящая девушка звала на помощь, подсудимый просто наблюдал за происходящим

Пока горящая девушка звала на помощь, подсудимый просто наблюдал за происходящим

18-летний житель Новосибирской области поджёг свою подругу в селе Кыштовка — за это суд отправил его в колонию на 4 года.

По информации пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, инцидент произошёл 15 августа 2018 года.

«15 августа в ночное время 17-летний подросток находился в состоянии алкогольного опьянения на территории домовладения в селе Кыштовка <…> совместно с ранее знакомой 23-летней девушкой. <…> Между ними произошел конфликт. После этого подросток решил совершить убийство знакомой с особой жестокостью, он подошел сзади, облил ее бензином и поджег», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пока загоревшаяся девушка звала на помощь соседей, 17-летний подросток просто наблюдал за происходящим.

«Жители села услышали призывы о помощи и потушили пламя. Потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде термических ожогов около 15% поверхности тела», — рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Суд признал сибиряка виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». 

Решением суда он приговорён к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Недавно в Новосибирской области завершился суд над жителем посёлка Степной Владимиром Перфильевым — его обвиняли в смерти пятерых детей во время пожара.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    с богаткова
    8 окт 2019 в 18:55

    В Плотниково такого не бывает.

    с богаткова
    8 окт 2019 в 18:52

    Таких надо изолировать.

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 18:52

    Кыштовка? Все понятно. Ничего удивительного.