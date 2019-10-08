Поджёг и смотрел: сибиряка отправили в колонию за попытку жестокого убийства подруги

18-летний житель Новосибирской области поджёг свою подругу в селе Кыштовка — за это суд отправил его в колонию на 4 года.
По информации пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, инцидент произошёл 15 августа 2018 года.
«15 августа в ночное время 17-летний подросток находился в состоянии алкогольного опьянения на территории домовладения в селе Кыштовка <…> совместно с ранее знакомой 23-летней девушкой. <…> Между ними произошел конфликт. После этого подросток решил совершить убийство знакомой с особой жестокостью, он подошел сзади, облил ее бензином и поджег», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Пока загоревшаяся девушка звала на помощь соседей, 17-летний подросток просто наблюдал за происходящим.
«Жители села услышали призывы о помощи и потушили пламя. Потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде термических ожогов около 15% поверхности тела», — рассказали в областном управлении Следственного комитета.
Суд признал сибиряка виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».
Решением суда он приговорён к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Недавно в Новосибирской области завершился суд над жителем посёлка Степной Владимиром Перфильевым — его обвиняли в смерти пятерых детей во время пожара.