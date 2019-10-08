Поджёг и смотрел: сибиряка отправили в колонию за попытку жестокого убийства подруги

Пока горящая девушка звала на помощь, подсудимый просто наблюдал за происходящим

18-летний житель Новосибирской области поджёг свою подругу в селе Кыштовка — за это суд отправил его в колонию на 4 года.

По информации пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, инцидент произошёл 15 августа 2018 года.

«15 августа в ночное время 17-летний подросток находился в состоянии алкогольного опьянения на территории домовладения в селе Кыштовка <…> совместно с ранее знакомой 23-летней девушкой. <…> Между ними произошел конфликт. После этого подросток решил совершить убийство знакомой с особой жестокостью, он подошел сзади, облил ее бензином и поджег», — рассказали в пресс-службе ведомства.