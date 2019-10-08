8 октября вторник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 64.83
eur 71.15

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 64.83
eur 71.15

Все новости

Все новости
Спорт

Хоккейная «Сибирь» расторгла контракт с игроком с переломом челюсти

Клуб попрощался с защитником Дмитрием Лукиным

Поделиться

891
4 Обсудить
В прошлом сезоне Дмитрий Лукин сломал челюсть, из-за чего пропустил часть чемпионата

В прошлом сезоне Дмитрий Лукин сломал челюсть, из-за чего пропустил часть чемпионата

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расстался с одним из игроков — защитником Дмитрием Лукиным.

Информация об этом появилась на официальном сайте ХК «Сибирь» днём 8 октября.

«Хоккейный клуб "Сибирь" расторг контракт по своей инициативе с защитником Дмитрием Лукиным. Желаем хоккеисту успехов на новом месте!» — сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.

В марте этого года клуб сообщал, что контракт с 25-летним Дмитрием Лукиным был продлён. В прошлом сезоне его выступление в КХЛ было осложнено тяжёлой травмой: хоккеист получил перелом челюсти и пропустил часть сезона.

Сейчас ХК «Сибирь» находится на четвёртом месте в турнирной таблице. За 14 матчей новосибирский клуб набрал 19 очков. Следующий матч «Сибирь» проведёт на домашней арене 11 октября против казахстанского «Барыса».

В выходные «Сибирь» сообщила печальную новость — от рака умер Самвел Мнацян, который пришёл в команду весной 2018 года. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ХК СибирьхоккейКХЛ

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    вопрос
    8 окт 2019 в 20:44

    Надо капу во рту держать.
    Для защиты.

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 20:42

    И где ему челюсть сломали? А так правильно, конечно, нужны здоровые игроки.

    гость
    8 окт 2019 в 20:50

    А причем тут челюсть? Не она причина расторжения контракта, вообще-то. Вы еще напишите, что у него шрам от аппендицита и хронический насморк.