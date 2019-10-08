Хоккейная «Сибирь» расторгла контракт с игроком с переломом челюсти

В прошлом сезоне Дмитрий Лукин сломал челюсть, из-за чего пропустил часть чемпионата

В марте этого года клуб сообщал, что контракт с 25-летним Дмитрием Лукиным был продлён. В прошлом сезоне его выступление в КХЛ было осложнено тяжёлой травмой: хоккеист получил перелом челюсти и пропустил часть сезона.

«Хоккейный клуб "Сибирь" расторг контракт по своей инициативе с защитником Дмитрием Лукиным. Желаем хоккеисту успехов на новом месте!» — сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.

Информация об этом появилась на официальном сайте ХК «Сибирь» днём 8 октября.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расстался с одним из игроков — защитником Дмитрием Лукиным.

Сейчас ХК «Сибирь» находится на четвёртом месте в турнирной таблице. За 14 матчей новосибирский клуб набрал 19 очков. Следующий матч «Сибирь» проведёт на домашней арене 11 октября против казахстанского «Барыса».

В выходные «Сибирь» сообщила печальную новость — от рака умер Самвел Мнацян, который пришёл в команду весной 2018 года.

