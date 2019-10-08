8 октября вторник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 5/10
usd 64.83
eur 71.15

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 5/10
usd 64.83
eur 71.15

Все новости

Все новости
Город

Уроженец Новосибирской области возглавил ФСИН России

На эту должность президент России назначил 55-летнего уроженца Татарска

Поделиться

2 626
11 Обсудить
Ранее Калашников несколько лет возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю

Ранее Калашников несколько лет возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю

Новым директором ФСИН России назначили 55-летнего уроженца Татарска Новосибирской области Александра Калашникова — до этого он несколько лет возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю.

Информация об этом появилась на официальном сайте ФСИН России. 

Калашников занял эту должность после ухода Геннадия Корниенко, указ об отставке которого президент России Владимир Путин подписал 3 октября.

Как сообщает «Фонтанка.ру», Александр Калашников, перед тем как возглавить ФСБ Красноярского края в мае 2017 года, работал на руководящем посту в Контрольной службе центрального аппарата Лубянки. До этого был заместителем начальника Управления «М» — структуры, занимающейся контрразведывательным обеспечением всех правоохранительных структур РФ.

С 2011 по 2017 год Калашников занимал пост начальника УФСБ по Республике Коми. Звание генерал-лейтенанта присвоено Калашникову летом прошлого года.

В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении начальника Главного следственного управления областного управления МВД Андрея Неупокоева. Слухи об этом ходили ещё в начале сентября: тогда в соцсеть Facebook слили фото ходатайства с просьбой отстранить его от должности после следственной проверки. Тогда же в полиции говорили, что Неупокоев продолжает работать в ведомстве. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

отставки и назначенияГУФСИН

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (11)

    Федя
    8 окт 2019 в 18:24

    Вот какую фигуру вырастили - главного вертухая. Надо праздник в городе устроить. Или, в крайнем случае, в Татарске :)

    8 окт 2019 в 18:22

    и чем тут гордиться? смена вертухаев и ничего более.

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 17:57

    Поздравляю, сам служил там же.