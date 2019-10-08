Уроженец Новосибирской области возглавил ФСИН России

Ранее Калашников несколько лет возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю

Новым директором ФСИН России назначили 55-летнего уроженца Татарска Новосибирской области Александра Калашникова — до этого он несколько лет возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю.

Информация об этом появилась на официальном сайте ФСИН России.

Калашников занял эту должность после ухода Геннадия Корниенко, указ об отставке которого президент России Владимир Путин подписал 3 октября.

Как сообщает «Фонтанка.ру», Александр Калашников, перед тем как возглавить ФСБ Красноярского края в мае 2017 года, работал на руководящем посту в Контрольной службе центрального аппарата Лубянки. До этого был заместителем начальника Управления «М» — структуры, занимающейся контрразведывательным обеспечением всех правоохранительных структур РФ.

