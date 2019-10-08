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Дороги и транспорт

Мэрия научит «умную» остановку на Маркса показывать правильное расписание

Раньше на «Башне» можно было следить только за расписанием в Академгородке

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7 октября из-за сбоя на остановке&nbsp;«Башня» высвечивалось расписание общественного транспорта для остановки в Академгородке — между «Башней» и «Поликлиникой» по прямой более 20 км

7 октября из-за сбоя на остановке «Башня» высвечивалось расписание общественного транспорта для остановки в Академгородке — между «Башней» и «Поликлиникой» по прямой более 20 км

В понедельник, 7 октября, на умной остановке на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска произошёл сбой — в мэрии пообещали исправить ошибку в ближайшее время.

О техническом сбое на остановке «Башня» в редакцию НГС накануне сообщил читатель.

«По информации департамента промышленности, инноваций и предпринимательства: 7 октября на "умной" остановке на проспекте Карла Маркса, 6 произошел сбой программного обеспечения. Сегодня технические неполадки будут устранены», — прокомментировали ситуацию в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По наблюдениям корреспондента НГС, сбой также наблюдался на остановке в Советском районе Новосибирска 8 октября. На остановке «Поликлиника» в Академгородке нельзя было воспользоваться интерфейсом.

В конце июня «умная» остановка на Доме Ленина осталась без оборудования — его забрали на ремонт крымские и питерские подрядчики.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 18:24

    У нас проблем-то в городе больше нет, как с этими остановками возиться. Кому они нужны вообще, кроме как тем, кто в мэрии за них откат получает.

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 18:45

    Просто мало денег в них вложили. Чтоб зделать хорошую надёжную умную остановку надо денег в сотни раз болше. А не делать из китайских зап-частей.

    Жан Поль
    8 окт 2019 в 18:26

    А кому то вообще принесли пользу эти умные остановки, кроме как карманам городских властей?