Мэрия научит «умную» остановку на Маркса показывать правильное расписание

В понедельник, 7 октября, на умной остановке на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска произошёл сбой — в мэрии пообещали исправить ошибку в ближайшее время.



О техническом сбое на остановке «Башня» в редакцию НГС накануне сообщил читатель.



«По информации департамента промышленности, инноваций и предпринимательства: 7 октября на "умной" остановке на проспекте Карла Маркса, 6 произошел сбой программного обеспечения. Сегодня технические неполадки будут устранены», — прокомментировали ситуацию в пресс-центре мэрии Новосибирска.



По наблюдениям корреспондента НГС, сбой также наблюдался на остановке в Советском районе Новосибирска 8 октября. На остановке «Поликлиника» в Академгородке нельзя было воспользоваться интерфейсом.

