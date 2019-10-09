Из Новосибирска уходит аномальное тепло: прогноз погоды до конца рабочей недели

В ближайшие дни температура в Новосибирской области будет ниже, чем в аномально жаркий понедельник, но ещё будет комфортной.
«Мы остаёмся в области повышенного атмосферного давления, то есть в области баррического гребня. Единственное, что у нас за счёт снижения арктического фронта <...> происходит в ближайшие дни некоторое понижение температурного режима», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Днём со среды по пятницу синоптики ждут от +7 до +11 градусов, а в ночные часы — от +1 до +6, местами до –5 градусов в утренние часы. Ветер ожидается от слабого до умеренного, а в утренние часы возможны туманы.
«Осадков мы не ждём, погода сухая, но даже такой фон температур, он всё-таки будет достаточно комфортным», — рассказал Ягудин.
Он также отметил, что на этой неделе понедельник, 7 октября, во многих районах области был самым жарким за 22 года.
Например, 7 октября метеостанция в Багане зафиксировала +23,1 градуса, предыдущий рекорд в этот день составил +20,7 градуса в 1997 году. В Кочках в этом году было +23 градуса, а в 1997 году — + 20,8 градуса. В Каргате — +23,1 градуса, а 17 лет назад было +20,5 градуса.
А в Кыштовке был побит рекорд 53-летней давности: в этом году метеостанция зафиксировала 21,3 градуса, тогда как максимум в 1966 году составил 18,9 градуса.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
Потепление пришло в Новосибирск в конце сентября. Тогда синоптики говорили о потеплении до +12 градусов. Ранее НГС публиковал большой прогноз погоды на целый месяц — читайте, когда ждать снег в Новосибирске.