Из Новосибирска уходит аномальное тепло: прогноз погоды до конца рабочей недели

В ближайшие дни температура в Новосибирской области будет ниже, чем в аномально жаркий понедельник, но ещё будет комфортной.

«Мы остаёмся в области повышенного атмосферного давления, то есть в области баррического гребня. Единственное, что у нас за счёт снижения арктического фронта <...> происходит в ближайшие дни некоторое понижение температурного режима», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Днём со среды по пятницу синоптики ждут от +7 до +11 градусов, а в ночные часы — от +1 до +6, местами до –5 градусов в утренние часы. Ветер ожидается от слабого до умеренного, а в утренние часы возможны туманы.