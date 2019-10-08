МИД Киргизии отправил дипломатов на Хилокский рынок после потасовки

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики разбирается в обстоятельствах массовой потасовки, которая случилась в понедельник, 7 октября, возле Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска.
По информации МИДа, среди участников массовой драки были в том числе граждане и уроженцы Киргизии.
«Сотрудники Генерального консульства Кыргызской Республики в городе Новосибирске выехали в тот же день на место инцидента, провели встречи с гражданами Кыргызской Республики и представителями российских правоохранительных органов», — говорится в официальном сообщении на сайте Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.
В МИДе добавили, что генеральное консульство сотрудничает с новосибирской полицией «в рамках расследования возбуждённого уголовного дела».
Стрельба возле Хилокского рынка прогремела днём в понедельник, 7 октября. Очевидец конфликта, пожелавший остаться неизвестным, передал в редакцию видеозапись с перестрелкой. Местные жители рассказывали, что перепалка произошла из-за подожженного автомобиля Infiniti.
«На улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек», — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Позже в региональном Минздраве рассказали, что во время разборки получили травмы пять человек.