8 октября вторник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 64.83
eur 71.15

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 64.83
eur 71.15

Все новости

Все новости
Происшествия
Стрельба на Хилокском рынке

МИД Киргизии отправил дипломатов на Хилокский рынок после потасовки

Сразу после массового конфликта на месте побывали сотрудники генконсульства

Поделиться

966
13 Обсудить
Во время массовой потасовки возле Хилокского рынка сгорел&nbsp;Infiniti — очевидцы сообщают, что его подожгли

Во время массовой потасовки возле Хилокского рынка сгорел Infiniti — очевидцы сообщают, что его подожгли

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики разбирается в обстоятельствах массовой потасовки, которая случилась в понедельник, 7 октября, возле Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска.

По информации МИДа, среди участников массовой драки были в том числе граждане и уроженцы Киргизии.

«Сотрудники Генерального консульства Кыргызской Республики в городе Новосибирске выехали в тот же день на место инцидента, провели встречи с гражданами Кыргызской Республики и представителями российских правоохранительных органов», — говорится в официальном сообщении на сайте Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

В МИДе добавили, что генеральное консульство сотрудничает с новосибирской полицией «в рамках расследования возбуждённого уголовного дела».

Стрельба возле Хилокского рынка прогремела днём в понедельник, 7 октября. Очевидец конфликта, пожелавший остаться неизвестным, передал в редакцию видеозапись с перестрелкой. Местные жители рассказывали, что перепалка произошла из-за подожженного автомобиля Infiniti.

«На улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек», — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Позже в региональном Минздраве рассказали, что во время разборки получили травмы пять человек.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Хилокский рынокперестрелка

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (13)

    щшрщшр
    8 окт 2019 в 17:17

    Всем медали ! За уничтожение вражеских машин !
    Люди хотят жить а их давят машинами каждый день!

    Непонятливая Я
    8 окт 2019 в 17:11

    Очень любопытно, чью машину сожгли и за что.

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 17:06

    Надо для охраны еще выделить сотрудников ЧОПа.