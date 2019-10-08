МИД Киргизии отправил дипломатов на Хилокский рынок после потасовки

Во время массовой потасовки возле Хилокского рынка сгорел Infiniti — очевидцы сообщают, что его подожгли

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики разбирается в обстоятельствах массовой потасовки, которая случилась в понедельник, 7 октября, возле Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска.



По информации МИДа, среди участников массовой драки были в том числе граждане и уроженцы Киргизии.



«Сотрудники Генерального консульства Кыргызской Республики в городе Новосибирске выехали в тот же день на место инцидента, провели встречи с гражданами Кыргызской Республики и представителями российских правоохранительных органов», — говорится в официальном сообщении на сайте Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

