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Взгляд на осень: Слава Степанов посвятил новую серию высотных снимков увядающему Новосибирску

Большинство деревьев в городе уже стали жёлтыми

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«Осенний Новосибирск» — так назвал подборку фотограф

«Осенний Новосибирск» — так назвал подборку фотограф

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал новую серию снимков — в ней он показал осенний Новосибирск с высоты. Предлагаем вам полюбоваться городом вместе с ним.

В объектив фотографа попал центр города, набережная Оби, новое колесо обозрения, Новосибирский оперный театр, фонтан в Центральном парке и Академгородок.

«Осенний Новосибирск» — так назвал свою подборку Степанов и добавил, что у съемки не было какой-то определённой цели. 

В парках большинство деревьев начали желтеть

В парках большинство деревьев начали желтеть

Не обошлось в подборке без осенних закатов

Не обошлось в подборке без осенних закатов

Осенняя набережная с высоты выглядит очень аккуратно

Осенняя набережная с высоты выглядит очень аккуратно

Сравните набережную с Академгородком. Он утопает в зелени — множество хвойных деревьев не меняют свой цвет

Сравните набережную с Академгородком. Он утопает в зелени — множество хвойных деревьев не меняют свой цвет

А это центр Новосибирска. Здесь множество домов разбавляет редкая зелень

А это центр Новосибирска. Здесь множество домов разбавляет редкая зелень

Фотограф снял и новый фонтан в Центральном парке

Фотограф снял и новый фонтан в Центральном парке

Неделю назад Слава Степанов побывал на плато Путорана и застал северное сияние. Фотограф много путешествует по России. В конце сентября он заснял процесс добычи соли на озере Баскунчак.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    вопрос
    8 окт 2019 в 17:28

    ,,бабосики,, откуда?
    Кто родители?
    Фото может и хороши.
    Но у работающих нет на это времени.

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 17:28

    Новосибирск не увядает, он прекрасен в любое время года.

    8 окт 2019 в 17:48

    Второе фото - это что? Не могу понять с такого ракурса.
    А вообще - красота. Очень здорово. И город наш на этих фото не смотрится убогим и серым...