Взгляд на осень: Слава Степанов посвятил новую серию высотных снимков увядающему Новосибирску

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал новую серию снимков — в ней он показал осенний Новосибирск с высоты. Предлагаем вам полюбоваться городом вместе с ним.

В объектив фотографа попал центр города, набережная Оби, новое колесо обозрения, Новосибирский оперный театр, фонтан в Центральном парке и Академгородок.

«Осенний Новосибирск» — так назвал свою подборку Степанов и добавил, что у съемки не было какой-то определённой цели.