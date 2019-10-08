Взгляд на осень: Слава Степанов посвятил новую серию высотных снимков увядающему Новосибирску

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал новую серию снимков — в ней он показал осенний Новосибирск с высоты. Предлагаем вам полюбоваться городом вместе с ним.
В объектив фотографа попал центр города, набережная Оби, новое колесо обозрения, Новосибирский оперный театр, фонтан в Центральном парке и Академгородок.
«Осенний Новосибирск» — так назвал свою подборку Степанов и добавил, что у съемки не было какой-то определённой цели.
Неделю назад Слава Степанов побывал на плато Путорана и застал северное сияние. Фотограф много путешествует по России. В конце сентября он заснял процесс добычи соли на озере Баскунчак.