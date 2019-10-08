Суд заставил дорожников отремонтировать Северный обход

Информация об этом появилась в базе «Электронное правосудие». Как уточняется в резолютивной части решения, требования «Сибуправтодора» было решено удовлетворить, а «Сибмост» обязали исправить выявленные дефекты в течение 10 дней с даты вступления решения в законную силу.

«[Обязать "Сибмост"] исполнить гарантийные обязательства по государственному контракту на строительство 2-го этапа первой очереди автомобильной дороги Омск — Новосибирск на участке от села Прокудское до посёлка Сокур с мостовым переходом через реку Обь у посёлка Красный Яр в Новосибирской области и выполнить работы по устранению дефектов», — уточняется в решении суда.

Среди обнаруженных нарушений — просадка плит на дороге, вымывание грунта и шелушение бетона у моста через реку Большую. Всего по этому иску требуется устранить 163 дефекта.

Кроме этого иска, арбитражному суду предстоит рассмотреть ещё 12 претензий «Сибуправтодора» к компании — заседания по ним пройдут с 9 по 28 октября.

В пресс-службе «Сибмоста» комментировать решение суда до вступления в силу отказались. По данным источника, близкого к компании, решение будет обжаловано.

На протяжении нескольких лет «Сибмост» пытаются обанкротить. Впервые информация о банкротном иске появилась в июле 2016 года. Тогда заявления о признании компании несостоятельной подали около двух десятков кредиторов. Спустя три года суд решил ввести в компании наблюдение и прислал временного управляющего. В январе 2018 года Росавтодор потребовал с АО «Сибмост» заплатить более 1 миллиарда 250 миллионов рублей в качестве неустойки за недостроенный участок Восточного обхода Новосибирска.