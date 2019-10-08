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Дороги и транспорт

Суд заставил дорожников отремонтировать Северный обход

Подрядчику дадут всего 10 дней на ремонт

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На участке дороги, которую строил «Сибмост», нашли сотню нарушений

На участке дороги, которую строил «Сибмост», нашли сотню нарушений

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск «Сибуправтодора» к мостостроительной и дорожной организации — на участке дороги, которую строил «Сибмост», нашли 163 дефекта.

Информация об этом появилась в базе «Электронное правосудие». Как уточняется в резолютивной части решения, требования «Сибуправтодора» было решено удовлетворить, а «Сибмост» обязали исправить выявленные дефекты в течение 10 дней с даты вступления решения в законную силу.

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибуправтодора», речь идёт о трёх участках Северного обхода.

«[Обязать "Сибмост"] исполнить гарантийные обязательства по государственному контракту на строительство 2-го этапа первой очереди автомобильной дороги Омск — Новосибирск на участке от села Прокудское до посёлка Сокур с мостовым переходом через реку Обь у посёлка Красный Яр в Новосибирской области и выполнить работы по устранению дефектов», — уточняется в решении суда. 

Среди обнаруженных нарушений — просадка плит на дороге, вымывание грунта и шелушение бетона у моста через реку Большую. Всего по этому иску требуется устранить 163 дефекта. 

Кроме этого иска, арбитражному суду предстоит рассмотреть ещё 12 претензий «Сибуправтодора» к компании — заседания по ним пройдут с 9 по 28 октября.

В пресс-службе «Сибмоста» комментировать решение суда до вступления в силу отказались. По данным источника, близкого к компании, решение будет обжаловано.

На протяжении нескольких лет «Сибмост» пытаются обанкротить. Впервые информация о банкротном иске появилась в июле 2016 года. Тогда заявления о признании компании несостоятельной подали около двух десятков кредиторов. Спустя три года суд решил ввести в компании наблюдение и прислал временного управляющего. В январе 2018 года Росавтодор потребовал с АО «Сибмост» заплатить более 1 миллиарда 250 миллионов рублей в качестве неустойки за недостроенный участок Восточного обхода Новосибирска.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    вопрос
    8 окт 2019 в 16:52

    Не хватит 10 дней.
    зуб даю.

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 16:49

    Как в Новосибирске дороги делают, я вообще молчу. Косяки да нарушения на каждом ходу находят, затем миллионы на переделку тратят! И так каждый год.

    Честная Правда
    8 окт 2019 в 17:00

    В этой стране даже ГАРАНТИЙНЫЕ обязательства приходится выбивать через СУД ! который может длится дольше , чем прописанная в договоре гарантия . Интересно что по этому поводу думает сам Гарант ? 67 летний ...