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«Шёл в полночь по Димитровскому»: пропавшего туриста ищут по записям с видеорегистраторов

Несколько очевидцев сообщили, что видели пропавшего Ивана Кучера — волонтёрам нужны записи водителей

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Несколько новосибирцев заявили, что видели пропавшего в полночь 4 октября на Димитровском мосту

Несколько новосибирцев заявили, что видели пропавшего в полночь 4 октября на Димитровском мосту

В Новосибирске продолжаются поиски 24-летнего Ивана Кучеры, который пропал 3 октября. Несколько новосибирцев сообщили поисковикам, что видели его на Димитровском мосту 4 октября ночью.

«Нужны записи видеорегистраторов с автомобилей, которые двигались по Димитровскому мосту с 00:00 до 01:00 с левого на правый берег. <...> Нам нужно понять, всё-таки он или не он. Есть свидетельства, что видели похожего человека именно там на мосту», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

Иван Кучера ушёл из хостела на Семьи Шамшиных 3 октября и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Рост пропавшего — 173 сантиметра. Он худощав. У него короткие русые волосы. В день пропажи на нём была чёрная кофта, футболка, чёрные джинсы, чёрные кроссовки с белыми вставками. 

Если вам что-либо известно об Иване, сообщите в полицию по номеру 112, в ПСО «Маяк» по телефону +7 951 393–09–11 или в редакцию НГС: +7 923 157–00–00. 

В конце сентября в Новосибирске полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 16:13

    Симпатичный парень. Займусь его поиском на своей Тесле.
    Итак, что мы имеем исходя из этих фото? - Фанат группы "System Of A Down", хромает на правую ногу, ушёл по дороге в лес.
    Выезжаююююю.

    вопрос
    8 окт 2019 в 16:08

    Взрослый мужик.
    Зачем его искать?
    Загулял может.

    В1955
    8 окт 2019 в 16:09

    Побухать уже нельзя чтоли?обычное мужицкое дело.