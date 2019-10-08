«Шёл в полночь по Димитровскому»: пропавшего туриста ищут по записям с видеорегистраторов

Несколько новосибирцев заявили, что видели пропавшего в полночь 4 октября на Димитровском мосту

«Нужны записи видеорегистраторов с автомобилей, которые двигались по Димитровскому мосту с 00:00 до 01:00 с левого на правый берег. <...> Нам нужно понять, всё-таки он или не он. Есть свидетельства, что видели похожего человека именно там на мосту», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

В Новосибирске продолжаются поиски 24-летнего Ивана Кучеры, который пропал 3 октября. Несколько новосибирцев сообщили поисковикам, что видели его на Димитровском мосту 4 октября ночью.

Иван Кучера ушёл из хостела на Семьи Шамшиных 3 октября и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Рост пропавшего — 173 сантиметра. Он худощав. У него короткие русые волосы. В день пропажи на нём была чёрная кофта, футболка, чёрные джинсы, чёрные кроссовки с белыми вставками.



Если вам что-либо известно об Иване, сообщите в полицию по номеру 112, в ПСО «Маяк» по телефону +7 951 393–09–11 или в редакцию НГС: +7 923 157–00–00.



В конце сентября в Новосибирске полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления.