Цокот копыт: в Новосибирске появились водители, которые ездят по асфальту на шипах

В Новосибирске начали появляться водители, которые уже установили на свои автомобили зимние шипованные колеса. Такие машины можно опознать в общем транспортном потоке по характерному цоканью шипов по асфальту.

Зимнюю резину сейчас в теплую погоду меняют достаточно много водителей, но ажиотажа ещё нет.

«Люди уже переобуваются. В целом я бы не сказал, что их мало, несмотря на то что сейчас погода теплая днем. Во-первых, это люди, которые покупают шины — они начинают обкатывать их. Во-вторых, это люди, которых напугал этот недавний холод. Люди готовятся заранее к катаклизмам, стараются подходить более ответственно. Да, у нас шиномонтаж уже идёт, не на 100% загрузка, но больше чем наполовину», — рассказывает начальник отдела продаж шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.

По статистике прошлых лет массовая замена шин начинается в период с 10 по 14 октября, самый большой пик спроса на услуги шиномонтажа приходится на дни, когда выпадает первый снег. В этом году специалисты прогнозируют более позднее начало замены резины из-за теплых прогнозов погоды.