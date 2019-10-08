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Цокот копыт: в Новосибирске появились водители, которые ездят по асфальту на шипах

Сезон замены летних шин на зимние уже начался, но до ажиотажа ещё далеко

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Внедорожник Range Rover с шипованными покрышками

Внедорожник Range Rover с шипованными покрышками

В Новосибирске начали появляться водители, которые уже установили на свои автомобили зимние шипованные колеса. Такие машины можно опознать в общем транспортном потоке по характерному цоканью шипов по асфальту. 

Skoda Octavia c шинами&nbsp;Bridgestone

Skoda Octavia c шинами Bridgestone

В кадр фотокорреспондента НГС в частности попали внедорожник Range Rover с новыми покрышками Nokian, легковушка Skoda Octavia c шинами Bridgestone, уже потерявшими часть шипов. 

Volkswagen Tiguan с покрышками Nokian

Volkswagen Tiguan с покрышками Nokian

Даже дипломатические машины консульства Германии уже на шипованной резине — немцы знают толк в суровых сибирских зимах. 

Зимнюю резину сейчас в теплую погоду меняют достаточно много водителей, но ажиотажа ещё нет. 

«Люди уже переобуваются. В целом я бы не сказал, что их мало, несмотря на то что сейчас погода теплая днем. Во-первых, это люди, которые покупают шины — они начинают обкатывать их. Во-вторых, это люди, которых напугал этот недавний холод. Люди готовятся заранее к катаклизмам, стараются подходить более ответственно. Да, у нас шиномонтаж уже идёт, не на 100% загрузка, но больше чем наполовину», — рассказывает начальник отдела продаж шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.

По статистике прошлых лет массовая замена шин начинается в период с 10 по 14 октября, самый большой пик спроса на услуги шиномонтажа приходится на дни, когда выпадает первый снег. В этом году специалисты прогнозируют более позднее начало замены резины из-за теплых прогнозов погоды.

Вы уже переобули свою машину?

    Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Загляните в наши еженедельные рубрики «Куда ты рулишь?» и «Я паркуюсь как чудак» (там много интересного!).

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      КОММЕНТАРИИ (5)

      Совсем вредная
      8 окт 2019 в 19:24

      Рано менять резину.

      8 окт 2019 в 19:22

      А некоторые и на лето шиповку не снимали. :)

      Точняк
      8 окт 2019 в 19:27

      Использую одноразовую резину.