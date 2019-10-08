Водителя грузовика зажало в кабине после ДТП на Автогенной

«Водитель КАМАЗа двигался по Автогенной со стороны Панфиловцев в сторону Пролетарской. Водитель грузового Hyundai двигался по улице Воинской со стороны Никитина в сторону Дунайской. В результате ДТП на перекрёстке Автогенной и Воинской водителя Hyundai зажало в кабине», — пояснил инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 14:00 на перекрёстке улиц Воинской и Автогенной.

Днём 8 октября в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись два грузовика — одного из водителей зажало в кабине.

По его словам, в ДТП 52-летний водитель «Хёндэ» с места аварии был доставлен в больницу. По информации в социальных сетях, он получил открытые переломы обеих ног. На месте работали спасатели МЧС.

В конце сентября «Лексус» сбил двух пешеходов на улице Жуковского. Пострадавших увезли в реанимацию.

