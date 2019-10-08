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Дороги и транспорт

Водителя грузовика зажало в кабине после ДТП на Автогенной

На место происшествия выезжали спасатели

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Водителя&nbsp;Hyundai с места ДТП увезли в больницу

Водителя Hyundai с места ДТП увезли в больницу

Днём 8 октября в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись два грузовика — одного из водителей зажало в кабине.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 14:00 на перекрёстке улиц Воинской и Автогенной.

«Водитель КАМАЗа двигался по Автогенной со стороны Панфиловцев в сторону Пролетарской. Водитель грузового Hyundai двигался по улице Воинской со стороны Никитина в сторону Дунайской. В результате ДТП на перекрёстке Автогенной и Воинской водителя Hyundai зажало в кабине», — пояснил инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

По его словам, в ДТП 52-летний водитель «Хёндэ» с места аварии был доставлен в больницу. По информации в социальных сетях, он получил открытые переломы обеих ног. На месте работали спасатели МЧС. 

В конце сентября «Лексус» сбил двух пешеходов на улице Жуковского. Пострадавших увезли в реанимацию.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    вопрос
    8 окт 2019 в 15:43

    Переживают люди только за родных и близких. как можно переживать за чужих?

    В1955
    8 окт 2019 в 15:43

    Нам все ровно.

    с богаткова
    8 окт 2019 в 15:43

    А в чопе музыка играла и танцевали до утра