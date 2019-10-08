Вспыльчивый водитель «Тойоты» устроил стрельбу на парковке ТЦ из-за конфликта с незнакомкой

Новосибирец получил условный срок за стрельбу на парковке торгового центра — в законную силу приговор ещё не вступил Фото: google.com/maps, Дмитрий Косенко / НГС

В Новосибирске завершился суд над водителем «Тойоты Ист» Сергеем Покрышкиным, который после конфликта с девушкой на парковке торгового центра «Мегас» выстрелил в сторону её машины из сигнального пистолета.

«Суд признал виновным Покрышкина Сергея Викторовича по статье 213 части 1 пункту "а" [УК РФ] и назначил наказание в виде одного года лишения свободы. На основании статьи 73 [УК РФ] назначенное наказание постановлено судом считать условным с испытательным сроком в один год», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.

Инцидент, из-за которого 30-летний новосибирец оказался на скамье подсудимых, случился 7 мая 2019 года на стоянке возле здания № 46 по улице Ипподромской, сообщили в прокуратуре района со ссылкой на материалы дела.

Что случилось на парковке «Мегаса» По данным прокуратуры, 7 мая 2019 года ранее не судимый водитель сидел в салоне «Тойоты Ист» возле торгового центра, когда на парковку подъехала девушка на «Хонде Аккорд». Она подошла к «Тойоте» и сделала водителю замечание из-за того, что во время движения по Ипподромской он мешал ей проехать и создал аварийную ситуацию. В ответ водитель начал нецензурно ругаться на незнакомку. Чтобы прекратить дальнейший конфликт, она села в свою машину и начала выезжать со стоянки. Тогда водитель «Тойоты» решил её напугать, достал из салона сигнальный пистолет и выстрелил в сторону удаляющейся «Хонды».

Версии участников конфликта Как следует из показаний водителя «Тойоты», которые тот дал ещё в качестве подозреваемого, перед этим конфликтом он ехал на машине своей жены по улице Ипподромской со стороны Фрунзе в направлении Сухого лога. В это время незнакомка на «Хонде Аккорд» начала создавать ему помехи в движении. На перекрёстке Ипподромской и Кропоткина он обогнал «Хонду» и свернул к ТЦ «Мегас», чтобы забрать пассажира. Девушка на «Хонде» заехала на парковку следом за ним, остановилась и пошла в его сторону, стала кричать и материться. Тогда он ответил в грубой форме, привели в прокуратуре показания Сергея Покрышкина.



По версии водителя, девушка схватила лежащую на пассажирском сиденье «Тойоты» папку с документами и начала ею размахивать, при этом повредила видеорегистратор, прикреплённый к зеркалу заднего вида. После этого она бросила папку, схватилась за бардачок, а перед уходом пнула по левому переднему крылу машины. Поведение девушки разозлило Сергея Покрышкина, и, чтобы её проучить, он схватил сигнальный пистолет и выстрелил в воздух. В свою очередь девушка в своих показаниях поясняла, что не повреждала «Тойоту», не хваталась ни за зеркало, ни за бардачок, но действительно от злости взяла папку с документами и бросила её вниз, сообщили в прокуратуре.

Согласно показаниям водителя «Тойоты», позже его жене позвонил участковый и сообщил, что разыскивает его. В итоге подозреваемый сам приехал в отдел полиции и добровольно отдал пистолет, из которого стрелял.

Стрелка отдали под суд за хулиганство (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Свою вину он полностью признал, и суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке, уточнили в прокуратуре района. Калининский районный суд Новосибирска приговорил водителя «Тойоты» к условному сроку. Сигнальный пистолет, который сейчас хранится в отделе полиции, суд решил конфисковать у владельца, а впоследствии уничтожить.