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Отопительный сезон 2019-2020

Батареи накалились: коммунальщики отчитались о подаче тепла во все дома Новосибирска

По данным СГК, тепла нет в единичных домах, но скоро погреться можно будет и там

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Уже к 9 октября отопление дадут в вузах, учреждениях культуры и промышленных зданиях

Уже к 9 октября отопление дадут в вузах, учреждениях культуры и промышленных зданиях

В понедельник, 7 октября, в Новосибирске закончили подключать жилые дома к отоплению — несмотря на это, горожане жалуются на холодные батареи.

Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске 25 сентября. Первыми тепло стали получать школы, больницы и детские сады. Жилые дома начали подключать к теплу 30 сентября. 7 октября все жилые дома подключили к отоплению. «По состоянию на сегодняшнее утро 7436 домов подключено к отоплению. Это 95,8%. Осталось подключить 494 дома, в основном это Центральный округ и Ленинский район», — говорил накануне утром первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев на оперативном совещании у губернатора.

Во вторник, 8 октября, СГК сообщила о том, что к отоплению подключены 99,3% зданий в Новосибирске. В ближайшие дни управляющие компании должны решить вопросы качества теплоснабжения в отдельных домах.

«Ответственность управляющих компаний — грамотно провести регулирование внутридомовых систем оборудования. Задача в том, чтобы подаче тепла не мешали такие технические проблемы, как, например, завоздушивание — небольшое количество воздуха в трубах, дающее эффект пробки», — цитирует пресс-служба энергокомпании советника генерального директора НТСК СГК Петра Бажина.

В компании также сообщили, что до 9 октября тепло поступит в институты, объекты культуры и на промышленные объекты.

В течение недели новосибирцы жаловались, что отопление в квартирах не подключают, хотя, согласно графику, батареи должны быть горячими. В Сибирской генерирующей компании заявили, что в таком случае необходимо обращаться в Единую диспетчерскую службу или управляющую компанию, обслуживающую дом.

Ещё вчера в Новосибирске без отопления оставались 494 дома — в части домов батареи оставались холодными из-за дефектов на теплотрассе.

В ответ на запрос корреспондента НГС в Государственной жилищной инспекции Новосибирской области (ГЖИ) рассказали, что за последнюю неделю выросло количество жалоб на управляющие компании. Как правило, горожане жалуются на холод в квартирах.

«В государственную жилищную инспекцию Новосибирской области в период с 25.09.2019 по 04.10.2019 поступило 51 обращение граждан по вопросу некачественного предоставления коммунальной услуги по отоплению. <...> За истекшую неделю на горячую линию ГЖИ НСО поступило 70 звонков по вопросам предоставления коммунальной услуги по отоплению. Вместе с тем в большинстве случаев граждан интересует дата подачи тепла в многоквартирный дом», — рассказали в ГЖИ.

В инспекции добавили, что резкий рост обращений связан с началом отопительного сезона и носит ежегодный характер.

А у вас в квартире жарко? 

    А о том, что делать, если у вас в квартире всё ещё нет отопления, редакция НГС подробно рассказывала в этом материале.

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      КОММЕНТАРИИ (7)

      Житель
      8 окт 2019 в 13:49

      Вертковская 35/1 - трубы холодные...............

      Житель МЖК
      8 окт 2019 в 13:48

      Ну не то, чтобы уж прям накалились. Так, еле теплые - не жара, даже несмотря на теплую погоду, а дерёте по полной.

      Насяльника
      8 окт 2019 в 13:43

      Может поубавите накал батарей? Жара в квартире невыносимая!
      На улице еще ведь ПЛЮС на улице!