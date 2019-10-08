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Криминал

Силовики нагрянули в крематорий с обысками

Сейчас сотрудники правоохранительных органов делают опись документов

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С утра к крематорию приехали три машины&nbsp; ОМОНа

С утра к крематорию приехали три машины  ОМОНа

Сегодня утром, 8 октября, в Новосибирский крематорий пришли силовики с обысками.

О том, что в крематории сегодня с утра обыски, стало известно из сообщения на его сайте. Сообщение подписано генеральным директором ООО «Похоронный дом "Некрополь"» Родионом Якушевым.

Информацию об обысках корреспонденту НГС подтвердил брат Родиона Якушева Борис Якушев.

«Всё есть, так. С утра там 3 машины ОМОНа, но сотрудники рассказывали, очень впечатлены были... Сейчас часть сотрудников уехала, часть осталась. Происходит опись документов, уже не так страшно», — сообщил Борис Якушев.

В начале октября новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы № 1 — его обвинили в получении взяток за рекламу похоронной фирмы «Некрополь» перед родственниками умерших.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    8 окт 2019 в 13:03

    Леща бы слабовикам хорошенького чтобы не гундели

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 13:04

    У НГС плохо с памятью. Дублирует новости.

    Непонятливая Я
    8 окт 2019 в 13:16

    Какие документы понадобились силовикам, если на 3 машинах приехали? Раз началась такая заварушка, то директору под рукой нужен хороший адвокат.Похоже, на весь ритуальный бизнес Новосибирска кто-то недобрый "глаз положил".