«Замочили бы — и глазом не моргнули»: очевидец рассказал о начале конфликта у Хилокского рынка

По словам очевидца, перед тем как поджечь Infiniti, толпа разбила её камнями и палками и дважды пыталась перевернуть Фото: Александр Ощепков / НГС

Очевидец вчерашнего конфликта возле Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска снял видео с разъярённой толпой, которая разбивает автомобиль Infiniti, а потом его поджигает. Один из читателей НГС сообщил в редакцию, что накануне, 7 октября, стал свидетелем массового конфликта возле рынка на улице Малыгина.

Очевидец, который отказался назвать свою фамилию, уверяет, что видел, как с территории рынка на большой скорости выехал автомобиль Infiniti с разбитыми стёклами и дверьми. Водитель выскочил из салона, бросился к подъехавшей полицейской машине и уселся в неё. Следом к Infiniti подбежала толпа, которая стала бить и ломать авто.

«Каждый кто с чем: кто с палками, там, с трубами, с камнями. И начали снова они разбивать эту машину. <…> Каждый старался подойти и стукнуть по ней», — рассказал очевидец.

По его словам, толпа из 10–15 разъярённых людей дважды пыталась перевернуть Infiniti, но та оказалась слишком тяжёлой. Также собравшиеся открыли машину и начали вытаскивать из неё «всё что можно», выпотрошили сумки, а один из участников нападения разбил найденный телефон. «Смотрю, кто-то тряпку кинул внутрь <…> машины, и всё — и она начала гореть», — описал ситуацию новосибирец.

Из разговора с другими очевидцами происшествия он сделал вывод, что разборки в этом районе идут уже не первый день. Также, по словам очевидца, он видел, как толпа окружила отъехавшую чуть дальше полицейскую машину, в которой сидел хозяин Infiniti. А когда читатель НГС уже покидал место происшествия, то якобы услышал автоматную очередь. Общее число участников конфликта очевидец уточнить затруднился. По его словам, выбежавшая за Infiniti разъярённая толпа насчитывала «человек 50, может, 100, может, все 200».

«Народу столько — это вообще. Столько злости, ненависти, <…> любой бы попался вот так вот, они замочили бы — и глазом не моргнули», — резюмировал очевидец.

Также в распоряжении НГС оказалась видеозапись, на которой видно, как машину бьют палкой, а из её багажника что-то вытаскивают.



Видео: Видео: читатель НГС