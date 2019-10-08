В очередь выстроились около 70 человек: после перестрелки на Хилокском рынке проверяют документы

Сегодня документы решили проверить у всех, кто имеет отношение к Хилокскому рынку

Массово проверять документы на Хилокском рынке в Новосибирске, где накануне произошла перестрелка, начали сегодня утром, 8 октября.

«Сотрудники полиции совместно с Росгвардией на территории, прилегающей к Хилокскому рынку в Ленинском районе, проводят профилактическое мероприятие по соблюдению миграционного законодательства», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с очевидцами проверки.

«Проверяли из разных мест: с рынка собрали людей, с разных кафе. Всех выстраивали возле павильона. Человек 70 приблизительно было. Человек 15 сотрудники увезли», — рассказал корреспондент НГС, который находится на месте.