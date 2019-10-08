В очередь выстроились около 70 человек: после перестрелки на Хилокском рынке проверяют документы

Массово проверять документы на Хилокском рынке в Новосибирске, где накануне произошла перестрелка, начали сегодня утром, 8 октября.
«Сотрудники полиции совместно с Росгвардией на территории, прилегающей к Хилокскому рынку в Ленинском районе, проводят профилактическое мероприятие по соблюдению миграционного законодательства», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с очевидцами проверки.
«Проверяли из разных мест: с рынка собрали людей, с разных кафе. Всех выстраивали возле павильона. Человек 70 приблизительно было. Человек 15 сотрудники увезли», — рассказал корреспондент НГС, который находится на месте.
Автор: читатель НГС
Местные жители рассказывают, что перепалка произошла из-за подожженного автомобиля Infiniti (горящую иномарку видно и на кадрах с места происшествия, которые сняли очевидцы). Конфликт закончился дракой и перестрелкой, которая попала на видео — к месту происшествия стянулись ОМОН и полицейские. НГС рассказывал о происшествии в режиме онлайн.
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