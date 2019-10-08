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Криминал
Стрельба на Хилокском рынке

В очередь выстроились около 70 человек: после перестрелки на Хилокском рынке проверяют документы

Силовики собрали всех, кто работает на рынке и в ближайших кафе

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Сегодня документы решили проверить у всех, кто имеет отношение к Хилокскому рынку

Сегодня документы решили проверить у всех, кто имеет отношение к Хилокскому рынку

Массово проверять документы на Хилокском рынке в Новосибирске, где накануне произошла перестрелка, начали сегодня утром, 8 октября.

«Сотрудники полиции совместно с Росгвардией на территории, прилегающей к Хилокскому рынку в Ленинском районе, проводят профилактическое мероприятие по соблюдению миграционного законодательства», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с очевидцами проверки.

«Проверяли из разных мест: с рынка собрали людей, с разных кафе. Всех выстраивали возле павильона. Человек 70 приблизительно было. Человек 15 сотрудники увезли», — рассказал корреспондент НГС, который находится на месте.

Автор: читатель НГС

Местные жители рассказывают, что перепалка произошла из-за подожженного автомобиля Infiniti (горящую иномарку видно и на кадрах с места происшествия, которые сняли очевидцы). Конфликт закончился дракой и перестрелкой, которая попала на видео — к месту происшествия стянулись ОМОН и полицейские. НГС рассказывал о происшествии в режиме онлайн.

Вы знаете, кто и зачем поджег автомобиль «Инфинити»? Вы являетесь одним из участников конфликта и хотите рассказать свою версию (можно анонимно)? Свяжитесь с дежурным журналистом по WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 либо через почту news@ngs.ru.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Интересненько
    8 окт 2019 в 13:06

    Департировать всех без разбора.

    я не робот
    8 окт 2019 в 13:11

    Правильно что проверяют. Зачем нам лихие 90-ые с этими перестрелками?

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 13:05

    Выехал на своей Тесле помогать проверять документы!