Половину тротуара возле Первомайского сквера отдали под парковку

Часть тротуара возле Первомайского сквера в центре Новосибирска отдают под парковки — в администрации гостиницы «Центральная» это решение назвали необходимостью и дополнительной услугой для гостей.

«Это для наших клиентов. У нас же ещё много офисов. Соответственно, больше 100 офисов, 94 номера. Не хватает мест, поэтому разрисовали просто, чтобы люди понимали, куда вставать, — объяснила появление новой разметки управляющая зданием гостиницы «Центральная» Елена Клемешова.

По её словам, тротуар, который был до нанесения разметки, перед этим расширили. Размеченные места будут использоваться как резервные для тех, кому не хватило мест на основной парковке.