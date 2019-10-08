8 октября вторник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 64.83
eur 71.15

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 64.83
eur 71.15

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Половину тротуара возле Первомайского сквера отдали под парковку

Теперь на дорожке у сквера можно парковаться — пешеходам оставили узкую тропинку

Поделиться

3 247
53 Обсудить
Новую разметку для парковки нанесли на часть тротуара

Новую разметку для парковки нанесли на часть тротуара

Часть тротуара возле Первомайского сквера в центре Новосибирска отдают под парковки — в администрации гостиницы «Центральная» это решение назвали необходимостью и дополнительной услугой для гостей. 

«Это для наших клиентов. У нас же ещё много офисов. Соответственно, больше 100 офисов, 94 номера. Не хватает мест, поэтому разрисовали просто, чтобы люди понимали, куда вставать, — объяснила появление новой разметки управляющая зданием гостиницы «Центральная» Елена Клемешова.

По её словам, тротуар, который был до нанесения разметки, перед этим расширили. Размеченные места будут использоваться как резервные для тех, кому не хватило мест на основной парковке. 

«Как дополнительная услуга для своих клиентов. Бесплатная, соответственно», — отметила Клемешова.

Новая разметка рассчитана на 10 машино-мест&nbsp;<br><br>

Новая разметка рассчитана на 10 машино-мест 

В начале октября на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска частично закрасили выделенные полосы для общественного транспорта, которые появились совсем недавно. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

гостиница Центральнаяпарковки в центре городаразметка

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (53)

    Денис
    8 окт 2019 в 14:28

    Что за колхоз? Им так в мэрии сделать разрешили?

    Yup
    8 окт 2019 в 14:26

    А территория пешеходной тропинки принадлежит гостинице или это самозахват городской территории?

    Серый
    8 окт 2019 в 14:26

    Доступная среда для жителей во всей красе. Новосибирская деревня нашла свой путь по благоустройству