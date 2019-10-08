Также по словам Якушева на месте работают и сотрудники ОБЭП Заельцовского района Новосибирска.
Также, говорит Борис Якушев, силовики пытались пожарную дверь в бухгалтерии вскрыть ломом и болгаркой.
На месте сейчас Борис Якушев, он рассказал, что силовики приехали в 9 часов утра. Из крематория уже изъяли компьютеры, сервисные данные.
Корреспондент НГС сообщает с места событий, что его запустили в офисное здание. Рядом стоит несколько гражданских машин, несколько людей в гражданском. Вышел один человек, который сообщил, что он здесь по поручению Следственного комитета, подтвердил, что сейчас идут следственные действия, и запретил снимать. Съёмку разрешат после того, как следователи уедут.