С утра к крематорию приехали три машины ОМОНа

Сегодня утром, 8 октября, в Новосибирский крематорий пришли силовики с обысками.



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О том, что в крематории сегодня с утра обыски, стало известно из сообщения на его сайте. Сообщение подписано генеральным директором ООО «Похоронный дом "Некрополь"» Родионом Якушевым.

Информацию об обысках корреспонденту НГС подтвердил брат Родиона Якушева директор Новосибирского крематория Борис Якушев.

«Всё есть, так. С утра там 3 машины ОМОНа, но сотрудники рассказывали, очень впечатлены были... Сейчас часть сотрудников уехала, часть осталась. Происходит опись документов, уже не так страшно», — сообщил Борис Якушев.