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Обыски в крематории. Cиловики пытались вскрыть пожарную дверь в бухгалтерии ломом и болгаркой

Сейчас сотрудники правоохранительных органов делают опись документов

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С утра к крематорию приехали три машины ОМОНа

С утра к крематорию приехали три машины ОМОНа

Сегодня утром, 8 октября, в Новосибирский крематорий пришли силовики с обысками.

Если вы  стали очевидцем происходящего, сообщайте нам информацию по WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00—00 либо через почту news@ngs.ru / кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

О том, что в крематории сегодня с утра обыски, стало известно из сообщения на его сайте. Сообщение подписано генеральным директором ООО «Похоронный дом "Некрополь"» Родионом Якушевым.

Информацию об обысках корреспонденту НГС подтвердил брат Родиона Якушева директор Новосибирского крематория Борис Якушев.

«Всё есть, так. С утра там 3 машины ОМОНа, но сотрудники рассказывали, очень впечатлены были... Сейчас часть сотрудников уехала, часть осталась. Происходит опись документов, уже не так страшно», — сообщил Борис Якушев.

В начале октября новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением городской больницы № 1 — его обвинили в получении взяток за рекламу похоронной фирмы «Некрополь» перед родственниками умерших.

Елена Громкова

Также по словам Якушева на месте  работают и сотрудники ОБЭП Заельцовского района Новосибирска.

Елена Громкова

Также, говорит Борис Якушев, силовики пытались пожарную дверь в бухгалтерии вскрыть ломом и болгаркой.

Борис Якушев&nbsp;

Борис Якушев 

Елена Громкова

На месте сейчас Борис Якушев, он рассказал, что силовики приехали в 9 часов утра. Из крематория уже изъяли компьютеры, сервисные данные.

Елена Громкова

Корреспондент НГС сообщает с места событий, что его запустили в офисное здание. Рядом стоит несколько гражданских машин, несколько людей в гражданском. Вышел один человек, который сообщил, что он здесь по поручению Следственного комитета, подтвердил, что сейчас идут следственные действия, и запретил снимать. Съёмку разрешат после того, как следователи уедут.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 12:45

    СЛАБОВИКИ опять показали свою несостоятельность%) гг. ЛОЛ%)))

    мухаха
    8 окт 2019 в 12:48

    Неучтенных покойников ищут?

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 12:48

    кстати везде нужна охрана. имено поэтому услуги чопа так востребованы.