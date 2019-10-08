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Дороги и транспорт
Строительство метро "Спортивная"

Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» перенесли из-за проблем с финансированием

Строительство станции оценили более чем в 2 миллиарда рублей

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Сначала предполагалось, что победителя определят 2 октября

Сначала предполагалось, что победителя определят 2 октября

В Новосибирске перенесли сроки открытого конкурса на строительство станции метро «Спортивная» — теперь торги пройдут в конце октября.

«Это связано с тем, что пока не определена ситуация с финансированием», — пояснил корреспонденту НГС директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик. 

«УЗСПТС» выступает заказчиком строительства «Спортивной».

Александр Мысик уточнил, что более подробная информация есть в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Корреспондент НГС отправила запрос в департамент, но ответа пока не получила.

Госзакупку на строительство МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» разместило 5 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 2 миллиарда 622 миллиона рублей. Победитель конкурса сразу после размещения закупки должен был определиться 2 октября. Сейчас на сайте госзакупок отмечается, что победителя определят только 23 октября.

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Станция метро «Спортивная»

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 12:25

    Мэрия вечно затягивает строительство. А объект важный.

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 12:27

    Все это технические моменты, из которых комментаторы по традиции будут делать трагедию. По факту ровно в планируемое время будем кататься на метро и выходить на новой станции. Лично я не знаю примеров, когда мы опаздывали со строительством объекта, который предназначается для международных соревнований. Все будет железно в срок, даю гарантию всем паникерам, троллям и украинцам

    Фото пользователя
    8 окт 2019 в 12:27

    надо проложить отдельную ветку на богаткова. надо же сотрудникам чопа добираться до работы.