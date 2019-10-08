Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» перенесли из-за проблем с финансированием

В Новосибирске перенесли сроки открытого конкурса на строительство станции метро «Спортивная» — теперь торги пройдут в конце октября.

«Это связано с тем, что пока не определена ситуация с финансированием», — пояснил корреспонденту НГС директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.

«УЗСПТС» выступает заказчиком строительства «Спортивной».

Александр Мысик уточнил, что более подробная информация есть в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Корреспондент НГС отправила запрос в департамент, но ответа пока не получила.