Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» перенесли из-за проблем с финансированием

В Новосибирске перенесли сроки открытого конкурса на строительство станции метро «Спортивная» — теперь торги пройдут в конце октября.
«Это связано с тем, что пока не определена ситуация с финансированием», — пояснил корреспонденту НГС директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.
«УЗСПТС» выступает заказчиком строительства «Спортивной».
Александр Мысик уточнил, что более подробная информация есть в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Корреспондент НГС отправила запрос в департамент, но ответа пока не получила.
Госзакупку на строительство МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» разместило 5 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 2 миллиарда 622 миллиона рублей. Победитель конкурса сразу после размещения закупки должен был определиться 2 октября. Сейчас на сайте госзакупок отмечается, что победителя определят только 23 октября.