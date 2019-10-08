На улице в Академгородке поставят светофор — этого требовала семья школьника, сбитого на «зебре»

В новосибирском Академгородке на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Лаврентьева, где регулярно сбивают пешеходов, поставят светофор — местные жители требовали этого целый год.
Как рассказала корреспонденту НГС депутат горсовета Наталья Пинус, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов пообещал, что светофор поставят до конца 2019 года.
«Ко мне обратились родители из гимназии, мама этого мальчика, чья жизнь трагически закончилась, с вопросом, какова перспектива данного вопроса. Я тогда посоветовала фонду школы написать письма. Родители писали письма, но ответ приходил уклончивый. Не было определённости в отношении дальнейшей судьбы этого решения. Вчера у нас было общение с Романом Владимировичем. Он сказал, что задержка связана со сложностями с комплектующими и сейчас он мне сказал, что в планах стоит установка этого светофора в этом году», — заявила Наталья Пинус.
При этом, отметила депутат, ей не удалось добиться от начальника департамента точной даты установки светофора.
Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос о сроках установки светофора.
Последнее громкое ДТП на проспекте Лаврентьева случилось 7 июня — тогда под колёса автомобиля попал 14-летний школьник. Спустя 10 дней врачи сообщили, что подросток скончался в больнице. После многократных жалоб родителей, мэрия пообещала, что светофор на улице появится, но власти не сообщили когда именно.