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Дороги и транспорт

На улице в Академгородке поставят светофор — этого требовала семья школьника, сбитого на «зебре»

Ребёнок погиб после ДТП у Института гидродинамики

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На проспекте Лаврентьева, где регулярно сбивают пешеходов, поставят светофор

На проспекте Лаврентьева, где регулярно сбивают пешеходов, поставят светофор

В новосибирском Академгородке на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Лаврентьева, где регулярно сбивают пешеходов, поставят светофор — местные жители требовали этого целый год.

Как рассказала корреспонденту НГС депутат горсовета Наталья Пинус, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов пообещал, что светофор поставят до конца 2019 года.

«Ко мне обратились родители из гимназии, мама этого мальчика, чья жизнь трагически закончилась, с вопросом, какова перспектива данного вопроса. Я тогда посоветовала фонду школы написать письма. Родители писали письма, но ответ приходил уклончивый. Не было определённости в отношении дальнейшей судьбы этого решения. Вчера у нас было общение с Романом Владимировичем. Он сказал, что задержка связана со сложностями с комплектующими и сейчас он мне сказал, что в планах стоит установка этого светофора в этом году», — заявила Наталья Пинус.

При этом, отметила депутат, ей не удалось добиться от начальника департамента точной даты установки светофора.

Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос о сроках установки светофора.  

Последнее громкое ДТП на проспекте Лаврентьева случилось 7 июня — тогда под колёса автомобиля попал 14-летний школьник. Спустя 10 дней врачи сообщили, что подросток скончался в больнице. После многократных жалоб родителей, мэрия пообещала, что светофор на улице появится, но власти не сообщили когда именно.

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