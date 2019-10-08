Видео с камер наблюдения: водитель грузовика взял на таран легковушку соседа и уехал

По словам владельца хэтчбека, конфликт с соседом у них длится больше семи лет Фото: Алексей Сапунов

В Центральном районе Новосибирска водитель грузовика на скорости протаранил машину соседа и уехал с места ДТП. Инцидент, случившийся у дома на Трудовом переулке, 9, попал на камеры наблюдения — теперь пострадавший хочет добиться компенсации не только за машину, но и за дом, который также оказался повреждён. Конфликт соседей длится уже больше 7 лет и скоро, по словам его участников, может дойти до крайностей. Корреспондент НГС выслушала обе стороны. Днём в минувшее воскресенье, 6 октября, житель дома на Трудовом переулке, 9 Алексей Сапунов решил помыть на улице свою Lada Kalina. В это же время его сосед, дом которого находится в тупике, на грузовике собрался на работу.

«Только я закончил мыть, он завел машину, подъехал, бибикнул и сразу поехал. <...> Еще бы 20 сантиметров и он меня бы зацепил, я стоял перед машиной. Немножко меня объехал, и пошёл на машину таран и всё», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Сапунов, чья машина пострадала в инциденте. Автомобиль отлетел в дом, а грузовик уехал. Сапунов вызвал сотрудников ГИБДД и признался, что конфликт с соседом у него длится больше семи лет. «У него желание всё захватить. Напротив меня машину начал ставить. И вот и пошло: "Что ты не так снег чистишь" и так далее. <...> В 2018-м напал он на жену — перелом носа у неё», — добавил Сапунов.

Видео: Алексей Сапунов

У водителя грузовика Максима Чучелина немного другая версия событий. «Он крутой, показывает мне, что я никто. У нас переулок тупиковый, я живу после них — проезда нет. Мне надо выехать через них. Я завожу машину, дизельная машина грузовик, хорошо слышно, что он работает — он, понятно, всё это понимает. Он хочет умыть: "Я сказал, что пока я не помою машину, ты никуда не поедешь". Я на это смотреть не могу. Это не первый раз такая сценка. <...> Я поехал съездил по делам, вернулся назад, тут уже гаишники приехали. <...> Просто человек показывает, какой он крутой», — рассказал корреспонденту НГС водитель грузовика Максим Чучелин.