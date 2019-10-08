Из торгового центра «Аура» вывели толпу людей

Эвакуация в Ауре была плановой

Сегодня утром 8 октября из ТРЦ «Аура» вывели толпу людей — эвакуация произошла после 9 часов утра.

«У нас плановая учебная эвакуация. <…> В текущий момент ещё продолжается, потому что проводится проверка всех систем, но в ближайшее время будут запущены арендаторы, а далее посетители торгового центра», — рассказали корреспонденту представители «Ауры».

По информации очевидцев, к месту подвезли воду, на дороге стояли автобусы, также в здании работала служебная собака.