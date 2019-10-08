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Из торгового центра «Аура» вывели толпу людей

В ТРЦ сообщили, что сегодня там проходит плановая эвакуация

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Эвакуация в Ауре была плановой

Эвакуация в Ауре была плановой

Сегодня утром 8 октября из ТРЦ «Аура» вывели толпу людей — эвакуация произошла после 9 часов утра.

«У нас плановая учебная эвакуация. <…> В текущий момент ещё продолжается, потому что проводится проверка всех систем, но в ближайшее время будут запущены арендаторы, а далее посетители торгового центра», — рассказали корреспонденту представители «Ауры».

По информации очевидцев, к месту подвезли воду, на дороге стояли автобусы, также в здании работала служебная собака.

На место привезли воду

На место привезли воду

В середине сентября эвакуация произошла в СТЦ «МЕГА» — тогда эвакуация была также плановой. А в начале сентября посетителей также эвакуировали из торгового центра «Аура» — им пришлось выйти на улицу из-за поломки датчика пожарной сигнализации.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    8 окт 2019 в 09:49

    Это каким нужно быть бездельником, чтоб в ТЦ идти к 9 утра (не считая продавцов)

    Basil P. Nile
    8 окт 2019 в 09:46

    Где можно ознакомиться с планом эвакуаций? Я статистом не нанимался.