Из торгового центра «Аура» вывели толпу людей

Сегодня утром 8 октября из ТРЦ «Аура» вывели толпу людей — эвакуация произошла после 9 часов утра.
«У нас плановая учебная эвакуация. <…> В текущий момент ещё продолжается, потому что проводится проверка всех систем, но в ближайшее время будут запущены арендаторы, а далее посетители торгового центра», — рассказали корреспонденту представители «Ауры».
По информации очевидцев, к месту подвезли воду, на дороге стояли автобусы, также в здании работала служебная собака.
В середине сентября эвакуация произошла в СТЦ «МЕГА» — тогда эвакуация была также плановой. А в начале сентября посетителей также эвакуировали из торгового центра «Аура» — им пришлось выйти на улицу из-за поломки датчика пожарной сигнализации.