Рубрики
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 64.83
eur 71.15

Темы

СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 64.83
eur 71.15

Все новости

Все новости
Осень

Молочные берега: на город опустился утренний туман

Шлите фотографии в редакцию — мы сделаем подборку

Поделиться

555
2 Обсудить
Так выглядит утренний город из окна одного из домов на улице Путевой&nbsp;

Так выглядит утренний город из окна одного из домов на улице Путевой 

Сегодня утром 8 октября на Новосибирск опустился густой туман: горожане поразились природному явлению и выложили его фотографии в соцсети.

Пик утреннего тумана наблюдался в девятом часу утра, когда горожане ехали на работу.

«Левый берег, ты где?» – задаётся риторическим вопросом один из новосибирцев в соцсети Instagram.

Очертания города практически скрылись за утренней дымкой

Очертания города практически скрылись за утренней дымкой

Накануне вечером новосибирцы жаловались на сильный смог. Жительница Юго-Западного жилмассива написала в редакцию, что там нечем дышать.

На сайте Западно-Сибирского УГМС сообщается, что сегодня погода будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. Общий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске ожидается повышенным.

Если вы тоже сделали фото утреннего тумана, присылайте их нам в наш WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00, и мы обязательно их опубликуем.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

туман

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    загадка
    8 окт 2019 в 09:16

    Снизу грязь, а сверху дым, но село не Искитим.

    Макросс
    8 окт 2019 в 09:04

    Смог дышать нечем, какой это туман