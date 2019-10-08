Молочные берега: на город опустился утренний туман

Сегодня утром 8 октября на Новосибирск опустился густой туман: горожане поразились природному явлению и выложили его фотографии в соцсети.
Пик утреннего тумана наблюдался в девятом часу утра, когда горожане ехали на работу.
«Левый берег, ты где?» – задаётся риторическим вопросом один из новосибирцев в соцсети Instagram.
Накануне вечером новосибирцы жаловались на сильный смог. Жительница Юго-Западного жилмассива написала в редакцию, что там нечем дышать.
На сайте Западно-Сибирского УГМС сообщается, что сегодня погода будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. Общий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске ожидается повышенным.
Если вы тоже сделали фото утреннего тумана, присылайте их нам в наш WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00, и мы обязательно их опубликуем.