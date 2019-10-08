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Происшествия

В промзоне под Новосибирском случился крупный пожар

Очевидцы сообщают, что горит пилорама: обрушилась одна из пристроек

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Очевидцы в соцсети «ВКонтакте» утверждают, что в посёлке Озёрном горит пилорама

Очевидцы в соцсети «ВКонтакте» утверждают, что в посёлке Озёрном горит пилорама

Сегодня утром в посёлке Озёрном Новосибирского района случился пожар в промзоне.

«На Карьеромочищеской улице загорелась пилорама, обрушилась одна из пристроек. По информации нашего подписчика, пожарные не могут подъехать близко к зоне горения», — сообщил паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным справочника 2ГИС, в здании № 3 к 12 на улице Карьемочищенской размещается пилорама ООО «ЛесОптТорг». Корреспондент НГС дозвонилась до одного из работников этого предприятия — он сообщил, что до пилорамы ещё не добрался и ничего о пожаре не знает. Также рядом с пилорамой, согласно 2ГИС, расположены здания складов.

НГС выясняет подробности.

Если вы стали свидетелем этого пожара и можете поделиться подробностями или фото, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру по номеру 8 923 157–00–00.

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