В промзоне под Новосибирском случился крупный пожар

Сегодня утром в посёлке Озёрном Новосибирского района случился пожар в промзоне.
«На Карьеромочищеской улице загорелась пилорама, обрушилась одна из пристроек. По информации нашего подписчика, пожарные не могут подъехать близко к зоне горения», — сообщил паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным справочника 2ГИС, в здании № 3 к 12 на улице Карьемочищенской размещается пилорама ООО «ЛесОптТорг». Корреспондент НГС дозвонилась до одного из работников этого предприятия — он сообщил, что до пилорамы ещё не добрался и ничего о пожаре не знает. Также рядом с пилорамой, согласно 2ГИС, расположены здания складов.
НГС выясняет подробности.
Если вы стали свидетелем этого пожара и можете поделиться подробностями или фото, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру по номеру 8 923 157–00–00.