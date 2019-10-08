В промзоне под Новосибирском случился крупный пожар

Сегодня утром в посёлке Озёрном Новосибирского района случился пожар в промзоне.

«На Карьеромочищеской улице загорелась пилорама, обрушилась одна из пристроек. По информации нашего подписчика, пожарные не могут подъехать близко к зоне горения», — сообщил паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».



По данным справочника 2ГИС, в здании № 3 к 12 на улице Карьемочищенской размещается пилорама ООО «ЛесОптТорг». Корреспондент НГС дозвонилась до одного из работников этого предприятия — он сообщил, что до пилорамы ещё не добрался и ничего о пожаре не знает. Также рядом с пилорамой, согласно 2ГИС, расположены здания складов.