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Город

Дышать нечем: новосибирцы пожаловались на сильный смог

Уровень загрязнения воздуха в городе резко вырос

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Жители города жалуются, что стало сложно дышать

Жители города жалуются, что стало сложно дышать

Поздно вечером в понедельник, 7 октября, новосибирцы заметили сильный смог, который окутал город.

«Мы живём на Юго-Западном жилмассиве, остановка "Автокомбинат". Часов с 20:00 стоит смог, дышать нечем. Днём мы работаем, а вечером просто невозможно гулять, дети задыхаются», — написала в редакцию читательница Наталья.

По наблюдению корреспондента НГС, в Дзержинском районе около 23:00 была достаточно плотная дымка.

По данным сайта CityAir, в 22:00 средний уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 6 из 10 баллов. Однако в районе ОбьГЭСа индекс загрязнённости достиг 9 баллов. Также высокий уровень был зафиксирован станциями мониторинга в Первомайском и Железнодорожном районах. 

AQI&nbsp;— шкала, по которой определяется качество воздуха.&nbsp;6&nbsp;— небезопасно, 7&nbsp;— вредно, 9&nbsp;— опасно для здоровья

AQI — шкала, по которой определяется качество воздуха. 6 — небезопасно, 7 — вредно, 9 — опасно для здоровья

 «Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей. В CityAir он рассчитывается по наиболее распространенной международной методике. <...> Наибольшую опасность для человека представляют частицы PM2.5, которые вследствие малого диаметра обладают большой проникающей способностью — они практически не задерживаются естественными барьерами и легко попадают внутрь организма», — говорится на сайте CityAir. 

В середине августа новосибирцы также пожаловались на дымку и сильный запах гари. Тогда уровень загрязнения вырос до 7 баллов. А в начале сентября наш город попал в список городов с самым грязным воздухом

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    8 окт 2019 в 01:08

    Свалка, видимо, горит возле Хилка, вот и смог! Вчера мимо с дачи ехали, всё дымом окутано было!

    с богаткова
    8 окт 2019 в 01:01

    На Богаткова все нормально смогу нет. Да и чему сейчас гореть? уже осень, лесные пожары прекратились.

    8 окт 2019 в 01:19

    Да, в воздухе пахнет гарью, как асфальт когда укладывают, но рядом нигде работы не ведутся.