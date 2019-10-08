Дышать нечем: новосибирцы пожаловались на сильный смог

Поздно вечером в понедельник, 7 октября, новосибирцы заметили сильный смог, который окутал город.

«Мы живём на Юго-Западном жилмассиве, остановка "Автокомбинат". Часов с 20:00 стоит смог, дышать нечем. Днём мы работаем, а вечером просто невозможно гулять, дети задыхаются», — написала в редакцию читательница Наталья.

По наблюдению корреспондента НГС, в Дзержинском районе около 23:00 была достаточно плотная дымка.

По данным сайта CityAir, в 22:00 средний уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составил 6 из 10 баллов. Однако в районе ОбьГЭСа индекс загрязнённости достиг 9 баллов. Также высокий уровень был зафиксирован станциями мониторинга в Первомайском и Железнодорожном районах.